Come apparecchiare la tavola di Natale: tendenze decorative

Come apparecchiare la tavola di Natale: la tovaglia perfetta

La festa più amata da grandi e piccini si avvicina, con la tradizionale cena della Vigilia e il pranzo nella giornata natalizia. Per rendere magica e perfetta l'atmosfera in questi giorni inizia pensando a come apparecchiare la tavola di Natale. Prima di tutto bisogna scegliere una tovaglia adatta all'occasione. Per quanto riguarda il suo colore quest'anno ci sono delle tendenze che vale la pena di conoscere.



Csaba dalla Zorza, una figura nota e apprezzata nel panorama dello stile e dell’eleganza a tavola, ci suggerisce di non limitarci al classico rosso. Ci invita a sperimentare, con tessuti naturali come il cotone e il lino, considerando i colori presenti nella natura, come il marrone, il verde muschio e il blu. Con un tocco di oro otterremo un'atmosfera calda e accogliente. La tovaglia deve essere della giusta misura, stirata in modo impeccabile e accompagnata da tovaglioli coordinati oppure a contrasto.