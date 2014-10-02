Come apparecchiare la tavola di Natale: tendenze decorative

Redazione - 02 ottobre 201412 novembre 2025
I nostri consigli e idee su come apparecchiare la tavola di Natale, il cuore di una giornata da vivere con la famiglia e gli affetti più cari.
La festa più amata da grandi e piccini si avvicina, con la tradizionale cena della Vigilia e il pranzo nella giornata natalizia. Per rendere magica e perfetta l'atmosfera in questi giorni inizia pensando a come apparecchiare la tavola di Natale. Prima di tutto bisogna scegliere una tovaglia adatta all'occasione. Per quanto riguarda il suo colore quest'anno ci sono delle tendenze che vale la pena di conoscere.
Csaba dalla Zorza, una figura nota e apprezzata nel panorama dello stile e dell’eleganza a tavola, ci suggerisce di non limitarci al classico rosso. Ci invita a sperimentare, con tessuti naturali come il cotone e il lino, considerando i colori presenti nella natura, come il marrone, il verde muschio e il blu. Con un tocco di oro otterremo un'atmosfera calda e accogliente. La tovaglia deve essere della giusta misura, stirata in modo impeccabile e accompagnata da tovaglioli coordinati oppure a contrasto.
Nei giorni di festa bisogna preparare con cura il tavolo da pranzo, con ciascun elemento al suo posto e in perfetto equilibrio estetico. Se stai pensando a come apparecchiare la tavola di Natale dovrai farlo esponendo il servizio di stoviglie più elegante che possiedi.
Un piatto in porcellana dipinto a mano sarà perfetto per la mise en place. Per allestire il protagonista di questa giornata utilizza dei bicchieri in cristallo e posate in argento oppure con finitura dorata.
Ginori 1735 propone la collezione Oriente Italiano, piatti in porcellana dipinti a mano ideali per le occasioni importanti. Sono disponibili 11 decori e diversi colori. I bicchieri in cristallo e le posate con finitura dorata del noto marchio completano una scena domestica dal gusto ricercato.
I segnaposto natalizi sono un must che valorizza l’intera tavola con un tocco di stile. Personalizzarli con il nome di ogni ospite li farà sentire accolti e speciali, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e davvero indimenticabile. Sceglili in armonia con lo stile dell’apparecchiatura. Sono perfette anche le soluzioni creative fai da te.
Su questi dettagli decor tuttavia ci sono pareri discordanti. C'è chi preferisce non metterli a tavola oppure non indicare il nome della persona, per lasciare a ciascun invitato la libertà di scegliere il posto che desidera.
Barkplace Tree di Alessi è un segnaposto in acciaio colorato con magnete in porcellana. È un piccolo albero che riceve gli invitati con un tocco di design e racconta la tua attenzione per i particolari.