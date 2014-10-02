- 12 novembre 2025

Come apparecchiare la tavola di Natale: tendenze decorative

I nostri consigli e idee su come apparecchiare la tavola di Natale, il cuore di una giornata da vivere con la famiglia e gli affetti più cari.

Come apparecchiare la tavola di Natale: la tovaglia perfetta

La festa più amata da grandi e piccini si avvicina, con la tradizionale cena della Vigilia e il pranzo nella giornata natalizia. Per rendere magica e perfetta l'atmosfera in questi giorni inizia pensando a come apparecchiare la tavola di Natale. Prima di tutto bisogna scegliere una tovaglia adatta all'occasione. Per quanto riguarda il suo colore quest'anno ci sono delle tendenze che vale la pena di conoscere.

Csaba dalla Zorza, una figura nota e apprezzata nel panorama dello stile e dell’eleganza a tavola, ci suggerisce di non limitarci al classico rosso. Ci invita a sperimentare, con tessuti naturali come il cotone e il lino, considerando i colori presenti nella natura, come il marrone, il verde muschio e il blu. Con un tocco di oro otterremo un'atmosfera calda e accogliente. La tovaglia deve essere della giusta misura, stirata in modo impeccabile e accompagnata da tovaglioli coordinati oppure a contrasto. 

Quale servizio da tavola scegliere: le nostre idee

Nei giorni di festa bisogna preparare con cura il tavolo da pranzo, con ciascun elemento al suo posto e in perfetto equilibrio estetico. Se stai pensando a come apparecchiare la tavola di Natale dovrai farlo esponendo il servizio di stoviglie più elegante che possiedi.

Un piatto in porcellana dipinto a mano sarà perfetto per la mise en place. Per allestire il protagonista di questa giornata utilizza dei bicchieri in cristallo e posate in argento oppure con finitura dorata. 

Ginori 1735 propone la collezione Oriente Italiano, piatti in porcellana dipinti a mano ideali per le occasioni importanti. Sono disponibili 11 decori e diversi colori. I bicchieri in cristallo e le posate con finitura dorata del noto marchio completano una scena domestica dal gusto ricercato.

I segnaposto per la tavola di Natale: meglio metterli oppure no

I segnaposto natalizi sono un must che valorizza l’intera tavola con un tocco di stile. Personalizzarli con il nome di ogni ospite li farà sentire accolti e speciali, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e davvero indimenticabile. Sceglili in armonia con lo stile dell’apparecchiatura. Sono perfette anche le soluzioni creative fai da te.

Su questi dettagli decor tuttavia ci sono pareri discordanti. C'è chi preferisce non metterli a tavola oppure non indicare il nome della persona, per lasciare a ciascun invitato la libertà di scegliere il posto che desidera. 

Barkplace Tree di Alessi è un segnaposto in acciaio colorato con magnete in porcellana. È un piccolo albero che riceve gli invitati con un tocco di design e racconta la tua attenzione per i particolari.

Gli errori da non fare nell'apparecchiare la tavola di Natale

  • Se vuoi sapere come apparecchiare la tavola di Natale nel modo giusto il primo passo è non sovraccaricarla di decorazioni. La vera eleganza nasce dalla qualità dei materiali degli oggetti che hai scelto.
  • Lo spazio vuoto regala un maggior respiro e permette a colori, forme e texture di emergere senza conflitti.
  • Anche il centrotavola deve essere proporzionato e non invadente, per non ostacolare la conversazione né la vista tra i commensali. Privilegia materiali naturali ed evita la plastica.
  • Se sul tavolo appoggi delle candele prediligi aromi appena accennati. Sono suggestive, ma a Natale il profumo che vogliamo riconoscere è quello delle pietanze.
  • Evita le luci fredde, perché smorzano l'atmosfera; la luce calda avvolge lo spazio e lo rende più festoso ed accogliente.

