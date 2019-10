Lampadari Murano per illuminare il living

Redazione - 17 maggio 2018

Il design del vetro di Murano

Il vetro di Murano è sinonimo di tradizione, qualità, arte, artigianalità. La sua storia affonda le radici nel Quattrocento e da allora è stata una crescita continua, che ha contribuito a valorizzare il Made in Italy in ogni angolo del globo. Fra gli oggetti realizzati in vetro di Murano un posto d’onore spetta ai lampadari, il cui design si è evoluto con l’andar del tempo – grazie prima di tutto all’abilità dei maestri vetrai - senza però mai discostarsi del tutto dalle forme classiche. Definirli semplicemente “lampadari” è riduttivo, in quanto sono oggetti preziosi che arricchiscono la casa nel segno della classe e dell’eleganza. Una realtà che contribuisce a far brillare il prestigio dei lampadari Murano è senza dubbio il sito Sognidicristallo.it, il cui principale intento coincide con la volontà di conciliare una tradizione millenaria con nuove piattaforme di vendita e nuovi percorsi di esportazione.

La tradizione incontra l'innovazione

Grazie a Sognidicristallo.it la tradizione incontra l’innovazione: l’e-commerce, formula caratteristica del mondo 2.0, diventa la strada giusta per permettere al cliente di acquistare un magnifico lampadario in vetro di Murano a prezzi inferiori rispetto a quelli dei negozi tradizionali, ma senza rinunciare alla qualità e alla bellezza. Parlando di bellezza, il discorso non può non condurre alla collezione vintage di lampadari che Sognidicristallo.it propone a tutti i suoi clienti. I pezzi appartenenti a questa linea seducono e conquistano grazie al gioco della ripetizione degli elementi vitrei: i lampadari Murano a Triedri e i lampadari Murano a Quadriedri restituiscono un effetto visivo notevole, ulteriormente valorizzato dell’illuminazione. L’ambiente, così, viene avvolto da un’aura di raffinatezza di grande fascino. E non finisce qua. Perché le esigenze individuali di certo non passano in secondo piano, anzi: la struttura modulare dei lampadari permette di comporre modelli dalle forme e dalle misure differenti in base sia ai gusti che alle dimensioni della stanza in questione.

la collezione Vintage di Sognidicristallo