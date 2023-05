Le novità sulle lampade e il risparmio energetico per l'illuminazione della casa

Redazione - 08 maggio 2023

Alte performance e materiale di riciclo per le nuove lampade

Nell’illuminazione la tendenza è verso belle lampade e risparmio energetico, con attenzione all’ambiente,

ai costi delle bollette della luce,

alle prestazioni e ai bassi consumi ,

, all’uso dei materiali di riciclo. È il caso delle lampade a sospensione Koinè di Luceplan, con il riflettore a cappello, anche molto grande, 110 cm di diametro, cui è stata applicata una lente minerale che distribuire il fascio luminoso sotto forma di cono di luce ampio e netto. Nel modello fonoassorbente, il riflettore è un cappello in feltro riciclato al 60%, sorretto da una parte in alluminio che collabora a dissipare il calore della sorgente.



Skynest di Flos, è una lampada in cui la luce viene emessa dagli elementi stessi della struttura a cupola, 24 strisce led rivestite in tessuto bicolor installato su tubolari in poliestere riciclato e riciclabile.



Discovery Vertical di Artemide è uno degli ultimi prodotti dotati del sistema INTEGRALIS® che combina performance luminosa, estetica del design, efficacia sanificante. Alla lunghezza d'onda selezionata, gestita con l’Artemide App dedicata, la luce ha un’attività antimicrobica contro i microrganismi patogeni per un ambiente sicuro, dosando la giusta quantità di energia. È il caso delle lampade a sospensione, con il riflettore a cappello, anche molto grande, 110 cm di diametro, cui è stata applicata una lente minerale che distribuire il fascio luminoso sotto forma di cono di luce ampio e netto. Nel modello fonoassorbente, il riflettore è un cappello inal 60%, sorretto da una parte in alluminio che collabora a dissipare il calore della sorgente., è una lampada in cui la luce viene emessa dagli elementi stessi della struttura a cupola, 24 strisce led rivestite in tessuto bicolor installato su tubolari inè uno degli ultimi prodotti dotati del sistema INTEGRALIS® che combina performance luminosa, estetica del design,. Alla lunghezza d'onda selezionata, gestita con l’Artemide App dedicata, la luce ha un’contro i microrganismi patogeni per un ambiente sicuro, dosando la giusta quantità di energia.

Il design delle lampade a risparmio energetico

I lighting designer, nella loro visione di lampade e risparmio energetico, miscelano continuamente innovazione e stile,

mood insoliti e accattivanti. Lo si è visto all’ultima edizione di Euroluce 2023.

Fuori l’allegria, dentro la tecnologia, ad esempio, come ha fatto Paola Navone che, per Contardi, ha ideato la linea di lampade led Baggy (ovvero i pantaloni over size che ne ispirano il nome): ogni pezzo è composto da moduli singoli di diverse misure, per una totale libertà compositiva. Il guizzo in più: il diffusore in policarbonato satinato rievoca l'aspetto irregolare di un tubo di carta stropicciato, mentre la corda tessile aggiunge un tocco décor, che sostiene la lampada nella versione sospesa e diventa elemento di unione in quelle da tavolo e terra.



Nella lampada a sospensione Pli di Foscarini, concepita da Felicia Arvid, morbide pieghe, drappeggi, onde, in carta o tessuto, inseriti attorno alla luce led, regalano una illuminazione dolce e non invasiva. Cilindri di vetro soffiati a bocca e modulari, dal diametro di 10 cm, formano Stacking di Leucos: sospensione orizzontale con struttura in metallo e led dimmerabile. Lo si è visto all’ultima edizione diFuori l’allegria, dentro la tecnologia, ad esempio, come ha fatto Paola Navone che, per, ha ideato la(ovvero i pantaloni over size che ne ispirano il nome): ogni pezzo è composto da moduli singoli di diverse misure, per una totale. Il guizzo in più: il diffusore in policarbonato satinato rievoca l'aspetto irregolare di un tubo di carta stropicciato, mentre la corda tessile aggiunge un tocco décor, che sostiene la lampada nella versione sospesa e diventa elemento di unione in quelle da tavolo e terra.Nella lampada a sospensione, concepita da Felicia Arvid, morbide pieghe, drappeggi, onde, in, inseriti attorno alla luce led, regalano una illuminazione dolce e non invasiva. Cilindri di vetro soffiati a bocca e modulari, dal diametro di 10 cm, formano: sospensione orizzontale con struttura in metallo e led dimmerabile.

Illuminazione: risparmiare con stile e tecnologia

Nella ricerca di originalità per illuminare casa, il binomio lampade e risparmio energetico, ricorre a soluzioni materiche anche naturali.



Nella lampada a sospensione di Ingo Maurer, Pic-a-stic, sono protagoniste ben 50 aste in legno laccato abbracciate e fissate in aria da un anello di gomma: in pratica sono appesi al soffitto i bastoncini del classico gioco Mikado.

Due le versioni: con bastoncini bianchi e neri più due bastoncini rossi; colorata con bastoncini blu, rossi e arancioni.



Passato in chiave moderna ispirandosi agli chandelier di una volta, è Multidot di Martinelli Luce. I cavi elettrici a basso voltaggio che lo compongono sono stati progettati per diventare elemento strutturale e decorativo di questa lampada a sospensione. I cavi possono essere concepiti in numerose composizioni, secondo il numero e la lunghezza, e alla presenza delle sfere luminose a led agganciate alla struttura.



Luci led variegate dimmerabili e forme morbide per Totem di Pablo Designs, lampade a sospensione che illuminano verso l’alto e verso il basso. Sono in vetro opalino soffiato.

Luci a risparmio energetico fra tradizione e innovazione, anche per l’outdoor