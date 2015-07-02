Il look leggero delle cucine in finta muratura

Come sono fatte le cucine in finta muratura

Le cucine in finta muratura, a differenza di quelle tradizionali, non sono più costruite nella maniera che tutti conosciamo. Se un tempo la muratura era fatta di blocchi cementizi intonacati e rivestiti, oggi il concetto si è evoluto. Quello che vediamo è un effetto estetico ottenuto con soluzioni più leggere e industrializzate.



Le aziende produttrici realizzano la finta muratura usando moduli in truciolare. Su questa base viene poi applicato un rivestimento che si armonizza per materiale e colore con il look dell'insieme.