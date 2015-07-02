Redazione - 02 luglio 201519 marzo 2026
Il look leggero delle cucine in finta muratura
Le cucine in finta muratura sono sempre più apprezzate per arredare case in città. È un design che strizza l'occhio alla tradizione unendo eleganza e tecnologia.
Redazione - 02 luglio 201519 marzo 2026
Come sono fatte le cucine in finta muratura
Le cucine in finta muratura, a differenza di quelle tradizionali, non sono più costruite nella maniera che tutti conosciamo. Se un tempo la muratura era fatta di blocchi cementizi intonacati e rivestiti, oggi il concetto si è evoluto. Quello che vediamo è un effetto estetico ottenuto con soluzioni più leggere e industrializzate.
Le aziende produttrici realizzano la finta muratura usando moduli in truciolare. Su questa base viene poi applicato un rivestimento che si armonizza per materiale e colore con il look dell'insieme.
Cucine in finta muratura: i vantaggi
Le cucine in finta muratura offrono una serie di vantaggi concreti:
- la precisione costruttiva è molto più elevata: grazie a strutture modulari e sistemi industrializzati, ogni elemento è progettato al millimetro;
- a differenza della classica muratura, che richiede lavori edili lunghi e invasivi, le soluzioni moderne si installano rapidamente e con minori disagi per gli abitanti della casa;
- le cucine in finta muratura si caratterizzano per l'ampia modularita e sono pensate per accogliere anche elettromestici di grandi dimensioni, senza alcun limite;
- è possibile personalizzare le finiture scegliendo un'estetica più rustica o un'interpretazione essenziale.
Alcuni aspetti critici da considerare prima della decisione finale
Quando si parla di cucine in finta muratura è importante considerare un aspetto spesso sottovalutato. L’aggiunta di nuovi moduli è possibile, ma l'intervento sarà meno semplice rispetto a quello previsto per una semplice cucina in legno moderna. Questo fattore le rende meno flessibili nel tempo, soprattutto in caso di esigenze abitative in evoluzione.
Inoltre, la presenza delle spallette necessarie per definire i vani sottrae spazio al contenimento. Per questo motivo, non sono sempre la scelta più adatta per ambienti piccoli, dove ogni centimetro ha un grande valore.
Cucine in finta muratura: materiali e colori
Le ante delle cucine in finta muratura possono essere realizzate in legno massello o termotrattato, una tipologia che resiste meglio all'umidità tipica di questo ambiente. Per il top cucina è possibile scegliere tra pietre sinterizzate, mattonelle in gres porcellanato e laminati di ultima generazione, creando un perfetto equilibrio tra estetica e praticità.
I cataloghi dei produttori offrono un'ampia possibilità di scelta per quanto riguarda il colore. Le tendenze parlano del calore del legno, di finiture laccate in tonalità neutre, grigio antracite o pastello. È possibile orientarsi anche verso tonalità più vivaci, in base allo stile d'arredo scelto per il resto dell'abitazione.
FAQ sulle cucine in finta muratura: domande frequenti
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Qual è il costo di una cucina in finta muratura rispetto alla tradizionale?Una composizione moderna da 3,6 metri costa tra gli 8.500 e gli 11.000 euro, a seconda della marca. La versione classica potrebbe superare i 14.000 euro.
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Quali materiali vengono utilizzati per le ante delle cucine in finta muratura?Le ante delle cucine moderne anche in questo caso sono generalmente realizzate in legno termotrattato naturale oppure laccato colorato. I modelli artigianali prediligono il legno massello in noce o rovere.
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È possibile integrare elettrodomestici moderni in una cucina in finta muratura?Certamente, le cucine in finta muratura sono progettate per ospitare elettrodomestici da incasso standard o a libera installazione. È possibile inserire forni multifunzione, piani a induzione e lavastoviglie a scomparsa totale, coniugando il fascino della tradizione con le tecnologie più avanzate.
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Quanto tempo occorre per l'installazione di una cucina in finta muratura?Trattandosi di moduli prefabbricati il montaggio avviene con gli stessi tempi di una cucina componibile: nell'arco di una giornata di lavoro.
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La cucina in finta muratura si può traslocare in una nuova abitazione o modificare la sua disposizione?
Sì, uno dei grandi vantaggi della cucina in finta muratura è la sua trasportabilità. Essendo composta da strutture autoportanti può essere smontata, trasportata e riadattata in un nuovo ambiente. Modificare la configurazione sarà un intervento un po' più complesso, ma possibile.