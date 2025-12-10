Le tendenze attuali del box doccia

Redazione - 10 dicembre 202511 dicembre 2025
Il box doccia è in continua evoluzione e oggi offre una vera e propria esperienza sensoriale. Scopriamo insieme quali sono le novità.
Oggi l'ambiente bagno è percepito come una piccola spa domestica, con il box doccia che diventa un vero e proprio oggetto di design. Il cambiamento si riconosce dai profili, dei componenti strutturali che giocano un ruolo centrale nel definire il carattere dell'intero ambiente. È una nuova prospettiva di grande impatto a livello cromatico e stilistico.
Il tradizionale cromo lucido lascia spazio a colori che attirano gli sguardi e riflettono il nostro bisogno di personalizzare gli spazi con estrema cura. I profili in nero opaco spiccano con una grafica decisa che valorizza i volumi e racconta un gusto industriale e metropolitano. Creano un contrasto netto con il rivestimento più o meno chiaro delle pareti e regalano alla cabina una forte presenza scenica.
I profili con finitura oro spazzolato e ottone riportano in auge atmosfere sofisticate e scaldano otticamente un ambiente dal sapore classico contemporaneo. Sono nuances perfette per chi cerca un tocco di lusso nel proprio bagno.
Il colore Gunmetal, con il suo aspetto tecnico e moderno, sta guadagnando sempre più consensi. Parliamo di una tonalità che si colloca a metà strada tra il grigio antracite e il nero. Ha una marcata personalità ed è un'alternativa tutta da scoprire per il telaio del box doccia.
Se il profilo definisce il contorno, è il vetro a scrivere la vera scenografia del box doccia. È il primo materiale che attira l'attenzione quando entriamo nel nostro spazio intimo: è capace di modulare la luce e valorizzare l'atmosfera dell’intero ambiente.
Il bagno contemporaneo richiede soluzioni che coniughino estetica e privacy. In questo contesto, le nuove texture del cristallo diventano protagoniste. Il vetro canneté (Fluted Glass) è la finitura decorativa più desiderata ed apprezzata, un vero e proprio trend. Le sue leggere scanalature verticali donano alla superficie una sensazione di movimento e offrono riflessi sofisticati. È un motivo in perfetto equilibrio tra fascino del passato e modernità.
Il cristallo extra-chiaro è quasi invisibile e mostra il meglio di sé in soluzioni ampie, come il box doccia angolare o quello a centro stanza, dove l'assoluta trasparenza esalta la luminosità e regala un look moderno e minimalista. Nel vasto panorama delle finiture box doccia troviamo il vetro fumé, che aggiunge un tocco di eleganza e rende lo spazio dedicato al benessere davvero sofisticato.
La cabina doccia deve essere esteticamente bella, ma le scelte progettuali devono assicurare anche comodità d’uso e una manutenzione facile, giorno dopo giorno.
I trattamenti anticalcare applicati al vetro rappresentano un valore aggiunto irrinunciabile: riducono la formazione di antiestetici aloni di calcare e preservano nel tempo la trasparenza dei cristalli. Questa tecnologia innovativa fa la differenza tra un box doccia impeccabile e uno che invecchia in fretta, dando subito un’impressione di trascuratezza.
Altrettanto strategica è la scelta del sistema di apertura del box doccia, che non può prescindere da una misurazione precisa del bagno:
Nel progetto bagno la tendenza è quella del Total Look, una visione unitaria che coordina alla perfezione accostamenti cromatici, materiali e dettagli, senza lasciare nulla al caso. È un concetto che esprime il bisogno di creare uno spazio armonico e allontana l'idea di inserire elementi troppo discordanti. Il risultato è un racconto coerente che non rinuncia alla funzionalità, un'esperienza multisensoriale che si traduce in un continuum visivo di grande raffinatezza.
La finitura del box doccia deve dialogare con il resto dell'ambiente per ottenere un design d'effetto. Il piatto doccia può essere realizzato con la stessa texture del top per il mobile e richiamare nel colore la rubinetteria, il lavabo, i sanitari e il termoarredo. Il colore dei profili può essere ripreso dagli oggetti decorativi e accessori ma anche dal portasalviette e dalla cornice della specchiera. Le piastrelle del pavimento devono armonizzarsi con il rivestimento coordinandosi per cromia e finitura. In tutti i casi i contrasti devono essere attentamente studiati per non sembrare fuori luogo.
In linea generale, nei bagni di piccole dimensioni è meglio privilegiare tonalità chiare che contribuiscono ad ingrandire otticamente il locale. Nelle stanze grandi si può osare con nuances intense, con l'accortezza di non appesantire eccessivamente la visione dell'insieme.
