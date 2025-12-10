Le tendenze attuali del box doccia

I profili del box doccia definiscono lo stile del bagno

Oggi l'ambiente bagno è percepito come una piccola spa domestica, con il box doccia che diventa un vero e proprio oggetto di design. Il cambiamento si riconosce dai profili, dei componenti strutturali che giocano un ruolo centrale nel definire il carattere dell'intero ambiente. È una nuova prospettiva di grande impatto a livello cromatico e stilistico.



Il tradizionale cromo lucido lascia spazio a colori che attirano gli sguardi e riflettono il nostro bisogno di personalizzare gli spazi con estrema cura. I profili in nero opaco spiccano con una grafica decisa che valorizza i volumi e racconta un gusto industriale e metropolitano. Creano un contrasto netto con il rivestimento più o meno chiaro delle pareti e regalano alla cabina una forte presenza scenica.



I profili con finitura oro spazzolato e ottone riportano in auge atmosfere sofisticate e scaldano otticamente un ambiente dal sapore classico contemporaneo. Sono nuances perfette per chi cerca un tocco di lusso nel proprio bagno.



Il colore Gunmetal, con il suo aspetto tecnico e moderno, sta guadagnando sempre più consensi. Parliamo di una tonalità che si colloca a metà strada tra il grigio antracite e il nero. Ha una marcata personalità ed è un'alternativa tutta da scoprire per il telaio del box doccia.



