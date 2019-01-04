Tendenze design, materiali e colori: idee di bagni moderni

Idee di bagni moderni: materiali e finiture

Le nuove idee di bagni moderni si concentrano sull'esperienza tattile, bellezza e resistenza all'umidità. Si assiste al trionfo dei materiali nanotecnologici e innovativi come il Fenix, scelto dai designer per la sua estetica ultra-opaca e superficie morbida al tatto. È un materiale innovativo riparabile dai piccoli graffi.



Parallelamente, assistiamo a un ritorno del legno, anche in versione "texture 3D": le lavorazioni cannettate sono il vero must-have per conferire movimento a livello ottico e sensazioni tattili uniche. Il legno laccato opaco è naturalmente incline a non evidenziare le impronte. Le ante in vetro laccato colorato o con effetto marmo creano un'atmosfera sofisticata e mai banale, e sono facili da pulire.