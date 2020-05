Letti per camerette a castello Dielle

Letti contenitori

Composto da letto con rete a doghe sollevabile e container sottoletto con diversi allestimenti interni a scelta tra ripiani, tubo appendiabiti e modulo con cassettiera;

Per materasso 80/90/120 cm;

Diverse opzioni di salita, compresa la scala contenitore, e protezioni per letti superiori;

Opzionale l’integrazione di cassettiera e colonne armadio per testa e lato pedana;