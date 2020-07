Come arredare il sottoscala con i mobili giusti

Da spazio poco sfruttato ad opportunità, 3 utili consigli

Chiudere il sottoscala per creare un armadio

Il sottoscala, se sfruttato a dovere, diventa uno spazio funzionale al quale non si può davvero più rinunciare.

Spesso lasciato a giorno, trasformato in libreria, chiuso con ante scorrevoli oppure a battente permette di creare l’opportunità di avere grande spazio in contenimento, aggiuntivo alla casa.

Nel caso in cui si desideri creare un armadio, è possibile sfruttare lo spazio in altezza per l’abbigliamento che necessiti di essere appeso, mentre per il restante può essere destinato a cassettoni o ante scorrevoli con ripiani.

La scelta funzionale di contenimento è relativa alle necessità e richieste dell’utilizzatore: dagli accessori interni scorrevoli verso l’esterno come bastoni appendiabiti o ripiani estraibili, ai cassettoni in filo metallico oppure ai ripiani a ribalta.

Per quanto riguarda il lato estetico invece, la scelta è tra una finitura minimale integrata nella scala e nella muratura, quasi a scomparsa tendendo a minimizzare ante e aperture oppure, invece, enfatizzandone la presenza mediante colore e texture differenti e particolari.

Le ante possono essere a scorrimento oppure a battente preferibilmente a raso muro e a filo per un'estetuìica pulita ed essenziale, permettendo di avere superfici dal design moderno su di un unico piano privo di sottosquadri.