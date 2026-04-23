Nuovi elettrodomestici: l'intelligenza artificiale entra in cucina

Il forno user friendly che si pulisce da solo con l'acqua

Nella cucina moderna il vero vantaggio non è solo riuscire a cucinare bene, ma poterlo fare senza dover dedicare tempo alla pulizia più impegnativa. È proprio su questo fronte che i forni a vapore combinati di nuova generazione fanno un salto di qualità. Il mercato propone modelli che integrano sistemi autopulenti che sfruttano l’azione dell’acqua per eliminare lo sporco in modo efficace .



Il principio è quello della pulizia idrolitica: una miscela di acqua e detergente specifico viene distribuita all’interno della camera di cottura, ammorbidendo i residui più ostinati. Il ciclo si ripete più volte, fino al risciacquo finale, sciogliendo grassi e incrostazioni senza interventi manuali. Accanto alla manutenzione semplificata, questi forni offrono un approccio intelligente alla preparazione dei cibi.



I nuovi forni della serie DGC HC Pro di Miele uniscono pulizia idrolitica e funzioni smart. Mix & Match consente di combinare ingredienti diversi, freschi o già cotti, e cuocerli insieme senza preoccuparsi di tempi e temperature differenti. Con la cottura sous-vide, che prevede l’utilizzo del sottovuoto per cuocere gli alimenti a bassa temperatura, potrai cucinare più alimenti prossimi alla scadenza, preservando sapori ed eliminando gli sprechi. Il tutto è gestibile tramite l'app Miele.