Redazione - 23 aprile 202624 aprile 2026
Nuovi elettrodomestici: l'intelligenza artificiale entra in cucina
Le novità parlano di elettrodomestici intelligenti che trasformano il modo di vivere la cucina: apprendono, ottimizzano e semplificano ogni gesto.
Redazione - 23 aprile 202624 aprile 2026
Elettrodomestici sempre più evoluti e invisibili
A EuroCucina FTK la cucina si conferma uno dei laboratori più avanzati dell’innovazione domestica. Gli elettrodomestci evolvono in sistemi connessi sempre più capaci di interpretare dati, apprendere dalle nostre abitudini e semplificare le attività quotidiane. Accompagnano con eleganza, senza alterare l'equilibrio formale dell'ambiente.
In occasione di FTK Falmec presenta Mimesis, un concept progettuale che ha un come simbolo un cerchio, segno di armonia e benessere. Falmec propone il sistema aspirante Level Invisible integrato nel piano di lavoro. Il pannello superiore della cappa può essere realizzato con lo stesso materiale del top della cucina. In questo modo diventa invisibile e si percepisce appena.
Level Invisible può essere gestita direttamente dal piano cottura del marchio. La funzione Dialogue System può essere impostata per regolare automaticamente la potenza di aspirazione secondo necessità, migliorando l'esperienza d'uso e ottimizzando i consumi.
Piani cottura per cucinare assistiti dall'intelligenza artificiale
I piani cottura smart integrano tecnologie che migliorano controllo, efficienza e sicurezza. Dialogano con smartphone, tablet e sistemi di domotica attraverso app dedicate, anche a distanza. L'assistente intelligente propone ricette e guida anche i meno esperti, passo passo, a preparare piatti gustosi. Questi elettrodomestici riconoscono automaticamente pentole e padelle, regolando la potenza in modo preciso per ottimizzare i risultati e ridurre i consumi. La finitura matt è di tendenza e si armonizza alla perfezione con le cucine moderne.
Il piano a induzione MattProtect con cappa integrata di Whirlpool offre prestazioni di alto livello. Le quattro zone di cottura indipendenti grazie alla funzione FlexiZone possono essere unite per ospitare pentole di grandi dimensioni o teglie rettangolari.
La gestione della potenza si articola su nove livelli differenti con booster. Whirlpool integra l'Intelligenza Artificiale attraverso l'AI Voice Assistant, che controlla lo stato di ogni suo elettromestico e segnala all'utente qundo ci sono anomalie.
La tecnologia amplia le possibilità in cucina per preservare il gusto degli alimenti
In cucina, l’innovazione supera sempre più i limiti tradizionali e si traduce in soluzioni versatili, pensate per ampliare le possibilità di preparazione.
Ne è un esempio il forno a vapore FullSteam di Neff con il cassetto per la cottura a vapore. È un sistema integrato che introduce in ambito domestico la precisione della cottura sous-vide, completo di ricettario. Grazie al controllo intuitivo tramite interfaccia touch con indicatori LED è possibile gestire impostazioni, temperature e funzioni.
Gli ingredienti si inseriscono nel cassetto all'interno di sacchetti o vasetti in vetro e si sigillano sottovuoto, quindi, si procede con la cottura a vapore. La bassa temperatura unita al vapore esalta sapori e consistenze, senza comprometterne le proprietà nutritive. Questo sistema apre a un approccio più evoluto, dove tecnologia, qualità del risultato e salute procedono di pari passo.
Il forno user friendly che si pulisce da solo con l'acqua
Nella cucina moderna il vero vantaggio non è solo riuscire a cucinare bene, ma poterlo fare senza dover dedicare tempo alla pulizia più impegnativa. È proprio su questo fronte che i forni a vapore combinati di nuova generazione fanno un salto di qualità. Il mercato propone modelli che integrano sistemi autopulenti che sfruttano l’azione dell’acqua per eliminare lo sporco in modo efficace .
Il principio è quello della pulizia idrolitica: una miscela di acqua e detergente specifico viene distribuita all’interno della camera di cottura, ammorbidendo i residui più ostinati. Il ciclo si ripete più volte, fino al risciacquo finale, sciogliendo grassi e incrostazioni senza interventi manuali. Accanto alla manutenzione semplificata, questi forni offrono un approccio intelligente alla preparazione dei cibi.
I nuovi forni della serie DGC HC Pro di Miele uniscono pulizia idrolitica e funzioni smart. Mix & Match consente di combinare ingredienti diversi, freschi o già cotti, e cuocerli insieme senza preoccuparsi di tempi e temperature differenti. Con la cottura sous-vide, che prevede l’utilizzo del sottovuoto per cuocere gli alimenti a bassa temperatura, potrai cucinare più alimenti prossimi alla scadenza, preservando sapori ed eliminando gli sprechi. Il tutto è gestibile tramite l'app Miele.
Le nuove lavastoviglie: pulizia impeccabile e qualità dell'aria in un solo elettrodomestico
La lavastoviglie evolve da semplice elettrodomestico a sistema capace di migliorare non solo le prestazioni di lavaggio ma anche il comfort abitativo. È in questa direzione che si inserisce la gamma Lympia di Hotpoint, che amplia il concetto di pulizia concentrandosi anche sulla qualità dell’aria interna.
Al centro c’è la tecnologia OdourProtect, un sistema con filtro ai carboni attivi di origine bio e ventilazione integrata che riduce fino al 99% degli odori tra un ciclo e l’altro. Il risultato è un ambiente cucina sano senza compromettere silenziosità e prestazioni.
La qualità del lavaggio è affidata a DeepCare, con getti progettati per raggiungere anche le zone più difficili, garantendo ottimi risultati anche con carichi elevati. L’interno è pensato per adattarsi alle esigenze quotidiane, con un terzo cestello che consente di organizzare al meglio posate e piccoli utensili.
La connettività Wi-Fi consente di controllare e monitorare la lavastoviglie da remoto, selezionare programmi, e ottimizzare i cicli direttamente da app.
Frigoriferi intelligenti per migliorare la gestione d'uso e conservazione degli alimenti
Il frigorifero moderno non è più solo un elettrodomestico dedicato alla conservazione, ma un sistema evoluto che aiuta a gestire in modo più efficiente alimenti, spazi e consumi.
Il frigorifero combinato Fit&Max 70 cm di LG in classe A combina estetica essenziale e capacità interna ampliata. L’organizzazione interna è studiata per adattarsi alle diverse tipologie di cibo: il cassetto Fresh Balancer regola l’umidità per creare le condizioni ideali per frutta e verdura; Fresh Converter personalizza la temperatura a seconda che si tratti di carne, pesce o verdura; Linear Cooling riduce al minimo le oscillazioni di temperatura.
Se la porta è rimasta aperta il frigotifero ti avvisa con un segnale sonoro. Gi algoritmi imparano dalle tue abitudini si adattano, abbassano la temperatura di 1 grado due ore prima dei momenti di maggior utilizzo per evitare sprechi di energia.
Il debutto del robot domestico che interagisce con gli elettrodomestici
A EuroCucina FTK prende forma una visione concreta di casa intelligente in cui non sono più solo gli elettrodomestici a evolversi, ma l’intero ecosistema domestico.
1X e Smeg presentano NEO, il robot umanoide progettato per muoversi in cucina e interagire direttamente con gli elettrodomestici, utilizzandoli in autonomia. L’intelligenza artificiale diventa così il ponte tra uomo e macchina, consentendo al robot di adattarsi agli spazi e collaborare nelle attività domestiche.
Da un lato, elettrodomestici performanti; dall’altro, un robot capace di integrarsi in modo fluido nell’ambiente. L'insieme si traduce in una nuova idea di abitare che migliora l'esperienza quotidiana nel cuore della nostra casa.