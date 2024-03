Scopri con noi i prezzi parquet

Quali sono i fattori che determinano i prezzi del parquet

Listone Giordano propone un parquet Rovere Naturale Puro , materiale organico ed ecologico per eccellenza, che con le sue sfumature calde si presta a dare forma e sostanza allo scenario in cui si muovono liberamente complementi d’arredo e accessori.

Scopri i prezzi del parquet prefinito

Tavole del Piave è il più prestigioso pavimento in legno, 3 strati prefinito, di tutta la gamma Itlas .‎ La sua speciale struttura brevettata garantisce equilibrio e stabilità nel tempo; è‎ realizzato con finiture a base d'acqua, supporto betulla e incollaggio vinilico, in classe d'aspetto A+.

Per 100 metri quadri , i prezzi parquet prefinito in rovere, considerando il costo totale del materiale e della mano d'opera, si aggirano intorno agli 8.000 euro.

La levigatura di una superficie di 50 mq richiede circa 3 giorni, mentre per l' asciugatura completa dell'ultima mano di vernice servono almeno altri 3 giorni.

Per la sua posa , i tempi necessari vanno da 1 a 4 giorni, a seconda del formato e della complessità della posa.

Parquet prefinito prezzi : può variare da 25 fino agli 80-90 euro al mq per listone.

Composto da un unico strato di legno nobile in listoni appoggiato su un altro strato più economico, risulta essere una scelta più conveniente rispetto al parquet tradizionale.

Ecco il costo del parquet flottante

Il parquet classico prevede la posa diretta dei listelli lignei sulla superficie sottostante tramite l'utilizzo di colla, questo metodo richiede una perfetta adesione delle doghe per garantire la stabilità e l'integrità nel tempo.

La posa flottante permette invece al pavimento di "galleggiare" sulla superficie senza essere fissato a terra, garantendo una maggiore facilità di installazione.

Per questo tipo di lavorazione, in legno prefinito a due o tre strati, viene posizionato su di un materassino in polietilene, con schema di posa diritto o a tolda di nave, il costo può variare dai 18 ai 21 € al metro quadrato, a seconda delle dimensioni dei locali da pavimentare.

I prezzi parquet possono inoltre aumentare in base al tipo di materassino scelto, con un sovrapprezzo di circa 2 € al metro quadrato per i modelli in sughero o alternative più performanti.

Parquet flottante prezzi: se si desidera una posa diagonale, subirà un leggero aumento, richiedendo una maggiore precisione ed un lavoro più dettagliato da parte del posatore.

Tarkett propone il parquet flottante della collezione Pure, le superfici della collezione vengono trattate con speciali finiture a base di oli e cere naturali per conferire un aspetto opaco o semi-lucido ed esaltare le venature e la struttura di ogni singola doga. Metodo di Installazione: incastro Click.