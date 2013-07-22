Pavimento autobloccante per esterno: guida completa

Materiali, finiture e colori per il pavimento autobloccante

Il materiale più utilizzato è il calcestruzzo vibrocompresso, capace di garantire ottime prestazioni meccaniche e lunga durata nel tempo.



Il pavimento autobloccante per esterno può riprodurre l'aspetto della pietra naturale e del porfido, anche con finitura superficiale al quarzo. I diversi colori sono sempre più ricercati e valorizzano qualsiasi contesto architettonico.



Potrai ricreare mosaici e composizioni dalla bellezza unica, che si integrano con eleganza in ambienti outdoor di pregio.