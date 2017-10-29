Pavimento LVT: una guida completa

Cos’è l’LVT

LVT è l’acronimo di Luxury Vinyl Tile, letteralmente “piastrella vinilica di lusso”. È un PVC multistrato di alta qualità. Si ottiene sovrapponendo 4 diversi strati. Il primo è quello di supporto: è realizzato in vinile; nel secondo strato il vinile si lega con la fibra di vetro per dare maggiore stabilità alla lastra. Si prosegue poi con l'applicazione di un film decorativo, dove viene stampata una determinata grafica. L'ultimo strato è di fatto la superficie calpestabile, che è ricoperta da uno strato di usura con spessore variabile dai 0,20 ai 0,70 mm. Per gli ambienti residenziali sono indicati gli spessori 0.20 e 0,30 mm.



Con l'LVT si realizzano piastrelle in una grande varietà di dimensioni, con formati quadrati, rettangolari, esagonali oppure doghe. Le mattonelle sono vendute in scatola, le puoi trovare nei negozi specializzati.



Gerflor propone Creation 55, un pavimento in LVT effetto legno con struttura rinforzata con fibra di vetro. È ampia la scelta di finiture e formati.