Pavimento LVT: una guida completa

Redazione - 29 ottobre 201711 settembre 2025
Scopri con noi le caratteristiche dei pavimenti in LVT: un tendenza pratica ed esteticamente versatile che trasforma la casa senza lavori invasivi.
LVT è l’acronimo di Luxury Vinyl Tile, letteralmente “piastrella vinilica di lusso”. È un PVC multistrato di alta qualità. Si ottiene sovrapponendo 4 diversi strati. Il primo è quello di supporto: è realizzato in vinile; nel secondo strato il vinile si lega con la fibra di vetro per dare maggiore stabilità alla lastra. Si prosegue poi con l'applicazione di un film decorativo, dove viene stampata una determinata grafica. L'ultimo strato è di fatto la superficie calpestabile, che è ricoperta da uno strato di usura con spessore variabile dai 0,20 ai 0,70 mm. Per gli ambienti residenziali sono indicati gli spessori 0.20 e 0,30 mm.
Con l'LVT si realizzano piastrelle in una grande varietà di dimensioni, con formati quadrati, rettangolari, esagonali oppure doghe. Le mattonelle sono vendute in scatola, le puoi trovare nei negozi specializzati.
Gerflor propone Creation 55, un pavimento in LVT effetto legno con struttura rinforzata con fibra di vetro. È ampia la scelta di finiture e formati.
La classe d’uso dei pavimenti LVT serve ad indicare quanto sopportano i passaggi e le sollecitazioni. La norma europea EN ISO 685 ordina i prodotti in tre ambiti: casa, spazi commerciali e aree industriali. Nel contesto residenziale sono previste le classi 21-22 e 23.
Il primo numero indica che si tratta dello spazio domestico. La seconda cifra descrive l’intensità d’uso, con il basso traffico indicato con il numero 1, il medio con il numero 2 fino al 3 che rappresenta un forte traffico. La classe 23 quindi è adatta per un pavimento LVT posato in cucina oppure nel living. In camera da letto, nello studio e nei bagni potete scegliere un carico inferiore.
Una delle più importanti garanzie è la certificazione alla reazione al fuoco Bfl-s1, che assicura in casa la massima sicurezza. La certificazione CARB2 attesta che il materiale non contiene plastificanti con ftalati dannosi per la salute.
E05 Pietra Split di Ter Hürne è un pavimento LVT effetto pietra. La sua superficie viene trattata con un olio plastificante naturale ottenuto dai semi di soia per essere più elastica. Questo prodotto è in possesso della certificazione CARB2.
Poliplank di Liuni è un pavimento stampato in LVT con effetti realistici. La versione Eco Lay è 100% plastic-free e realizzata con materiali naturali rinnovabili come legno, sughero e altre fibre naturali.
L'SPC è l’evoluzione dell'LVT: nasce sempre dal vinile ma ha un nucleo centrale rigido, a base di carbonato di calcio. Questo aspetto lo rende ancora più stabile.
Come l'LVT possiede un film decorativo che imita realisticamente legno, pietra e cemento. Lo spessore totale della piastrella può arrivare fino ai 6 mm, ma esistono versioni più sottili. Costa di più dell'LVT. Può essere utilizzato anche per pavimentare gli spazi esterni grazie alla maggiore resistenza alle alte temperature.
Star K -1205 Barcellona di Skema ci mostra un pavimento in SPC effetto legno. È adatto se in casa hai un impianto di riscaldamento a pavimento e possiede la certificazione Bfl-S1 come reazione al fuoco.
I pavimenti LVT sono una soluzione pratica per rinnovare un vecchio pavimento in piastrelle, senza dover ricorrere a lavori di demolizione.
Iniziamo col dire che possono essere posati con incollaggio oppure flottanti, con un sistema ad incastro. Questo secondo metodo è il più indicato perché nasconde tutte le imperfezioni del vecchio pavimento. Potrai usare dei profili per mascherare gli eventuali dislivelli con le stanze adiacenti. Se si sceglie un pavimento vinilico con spessore di circa 2-2,5 mm si riuscirà a far passare sotto le porte un profilo, evitando di doverle tagliare.
iD Inspiration di Tarkett è un pavimento LVT in classe residenziale 23 ed è perfetto per i locali con traffico intenso. Ha uno spessore totale di 2 mm e uno spessore strato di usura di 0,30 mm.