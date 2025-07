Riscaldamento a pavimento i pro e i contro

Riscaldamento a pavimento pro e contro: una temperatura omogenea in casa

L'impianto di riscaldamento a pavimento, con i suoi vantaggi e svantaggi, garantisce una temperatura ottimale in tutti i locali della casa. I termosifoni generano un calore maggiore verso l'alto della stanza mentre questo sistema partendo dal basso genera una distribuzione uniforme. In questo modo non si creano dispersioni di temperatura e correnti d'aria. Potremo così camminare a piedi nudi e anche i bambini potranno giocare a terra godendo del massimo comfort.



Il riscaldamento a pavimento elimina la secchezza dell'aria in casa migliorando la qualità della vita di tutta la famiglia. Questo sistema di riscaldamento previene in modo eccellente i problemi respiratori e le allergie.



Prodeso Heat Grip System di Progress Profiles, un sistema di riscaldamento per pavimenti e rivestimenti.