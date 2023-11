Scopri i vantaggi del riscaldamento a pavimento elettrico

Come funziona il riscaldamento a pavimento elettrico

Il riscaldamento a pavimento elettrico funziona mediante pannelli radianti collocati sotto le piastrelle del pavimento, all'interno dei quali è stato inserito un sistema di resistenze elettriche che, una volta attivate, generano calore, che poi viene distribuito in maniera uniforme in tutta la stanza.

È un sistema molto efficiente, in quanto l'aumento di temperatura si propaga dal basso verso l'alto, l'energia per il suo funzionamento può provenire anche da fonti rinnovabili, come pannelli solari o eolico, rendendolo un'opzione sostenibile e rispettosa dell'ambiente.

Funziona in modo ottimale anche con basse temperature dell'acqua: nella maggior parte dei casi, l'acqua calda utilizzata nei sistemi di riscaldamento a pavimento ha una temperatura che oscilla tra i 30°C e i 40°C, quindi significativamente inferiore rispetto ai 70°C che sono generalmente richiesti nei sistemi di riscaldamento tradizionali con radiatori.

Progress Profiles presenta il rinnovato sistema di riscaldamento elettrico Prodeso Heat Grip System. La realizzazione del prodotto con materiali di alta qualità e prestazioni eccellenti assicura un riscaldamento uniforme e una rapida diffusione del calore nell'ambiente, evitando sprechi di energia. Disponibile in 2 diversi spessori, si adatta sia all'installazione su pavimenti che all'utilizzo su rivestimenti. Viene installato solo dove risulti necessario, permettendo così di eliminare i radiatori, e nel tempo garantisce un significativo risparmio energetico. Per alimentare PRODESO® HEAT GRIP SYSTEM si possono utilizzare fonti di energia rinnovabile, facilitando un utilizzo responsabile delle risorse. La combinazione di minimo ingombro e massima efficienza rende il sistema Prodeso Heat Grip System 5 una scelta ideale per qualsiasi tipo di ambiente.