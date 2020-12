Quali pavimenti per la casa? Ecco come sceglierli e abbinarli

Pavimento unico o diversi in casa? Qualche consiglio

utilizzare due pavimenti diversi in cucina è un'idea sempre valida

In un progetto di ristrutturazione partire dalla scelta del pavimento è ormai una prassi consolidata. Ma come agire? Meglio scegliere un unico rivestimento o più di uno? Ecco alcuni consigli furbi:

Qualche suggerimento un po' più tecnico

Una perfetta posa in opera di pavimenti di differente materiale

Quali giunzioni posare tra pavimenti differenti

I profili in metallo creano uno stacco visivo netto che mette in evidenza il cambio di pavimentazione

È necessario installare un profilo di giunzione tra due pavimenti diversi? Non sempre. Se il lavoro è eseguito a regola d’arte è possibile accostare i diversi materiali senza nessuna interposizione. Ma l’uso di profili di separazione non sempre nasce da poca accortezza nella posa in opera. Vediamo come sono fatti questi accessori e quando utilizzarli:

Pavimento interno ed esterno: uguali o diversi?

Tradizionalmente si tende a separare anche visivamente lo spazio interno da quello esterno cambiando formato, colore e materiale alla pavimentazione. Anche perché il pavimento per esterni deve possedere caratteristiche particolari in termini di resistenza e sicurezza, come:

impermeabilità;

antigelività e antiscivolosità;

resistenza ai carichi, agli agenti atmosferici e alla creazione di muffe e macchie.

Chiaro dunque che un delicato parquet per interni difficilmente resisterebbe alle intemperie. Occorre quindi ragionare in termini di durabilità, sicurezza e stile, optando per alcune scelte: