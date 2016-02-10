Come scegliere le persiane blindate più sicure per la tua casa

Quali e quante sono le classi antieffrazione

A seconda dell'infisso scelto, il grado di protezione può variare. Le persiane blindate offrono diversi livelli di sicurezza.

Le classi sono suddivise in 6 categorie e, a mano a mano che la classe aumenta, aumenta anche la capacità e il tempo di resistenza del serramento agli attrezzi di scasso.

Per le abitazioni private o le attività commerciali, generalmente una classe 3 o 4 offre un buon compromesso tra sicurezza e costo.

Va comunque precisato che non esiste un sistema in grado di evitare completamente l’effrazione.

La persiana blindata Vesta di DiBi Porte Blindate è realizzata con telaio in lamiera zincata 20/10 e cerniere in acciaio da 4 mm, in classe di sicurezza 3.