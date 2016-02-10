Come scegliere le persiane blindate più sicure per la tua casa

Redazione - 10 febbraio 201619 novembre 2025
Scopri come scegliere persiane blindate sicure per proteggere la tua casa: consigli e suggerimenti per garantire massima sicurezza e tranquillità!
Scegliere persiane blindate vuol dire assicurarsi un ottimo investimento per incrementare la sicurezza della propria abitazione.
La loro struttura robusta e resistente, inalterabile agli agenti atmosferici, offre una protezione passiva in grado di ostacolare tentativi di effrazione, garantendo così un notevole livello di protezione; ma non solo, optare per persiane blindate significa anche assicurarsi un valido isolamento termico e acustico.
Per essere considerati prodotti sicuri devono:
Scudo di Ponzio è una persiana blindata in alluminio a lamelle orientabili che offre la sicurezza della certificazione all'effrazione Classe RC3, rende sicura la casa senza dover rinunciare alle qualità estetiche e funzionali di una normale persiana.
Sul mercato è possibile trovare una vasta gamma di modelli per soddisfare le tue esigenze di sicurezza e design:
Gruppo Esse propone Bunker, persiana blindata con lamelle fisse con telaio in acciao 20/10 e anta in acciao 20/10, in grado di garantire un’elevata sicurezza grazie alla cura dei dettagli e alla robustezza dei materiali che la compongono.
A seconda dell'infisso scelto, il grado di protezione può variare. Le persiane blindate offrono diversi livelli di sicurezza.
Le classi sono suddivise in 6 categorie e, a mano a mano che la classe aumenta, aumenta anche la capacità e il tempo di resistenza del serramento agli attrezzi di scasso.
Per le abitazioni private o le attività commerciali, generalmente una classe 3 o 4 offre un buon compromesso tra sicurezza e costo.
Va comunque precisato che non esiste un sistema in grado di evitare completamente l’effrazione.
La persiana blindata Vesta di DiBi Porte Blindate è realizzata con telaio in lamiera zincata 20/10 e cerniere in acciaio da 4 mm, in classe di sicurezza 3.
Il costo iniziale delle persiane blindate, certamente superiore a quello dei modelli tradizionali, è influenzato da diversi fattori specifici: i materiali utilizzati per la loro fabbricazione giocano un ruolo chiave nel determinare il prezzo, così come le loro dimensioni e la tipologia di apertura.
Un materiale come l'acciaio inossidabile costa di più rispetto ad altri di qualità inferiore, gli accessori di sicurezza come le serrature o i sistemi di allarme integrati possono aumentarne il prezzo, ricordate inoltre che una persiana in classe antieffrazione 4 costerà più di una in classe 3.
Il Bonus Sicurezza è una detrazione fiscale che ti permette di ottenere un rimborso fiscale del 50%, in 10 anni, su una spesa massima di 96.000 euro, sull'installazione di serramenti di sicurezza, un incentivo significativo per chiunque desideri migliorare l'incolumità della propria casa.
Prima di scegliere un certo tipo di persiana è sempre consigliabile richiedere preventivi personalizzati, questo permette di ottenere una valutazione accurata dei costi e delle opzioni disponibili.
Eva di Ginko Safe Design è un prodotto tecnologicamente avanzato, realizzato interamente in alluminio estruso, con una blindatura interna di acciaio inox che; con gli appositi accessori di sicurezza, garantisce un'elevatissima resistenza ai tentativi di scasso.