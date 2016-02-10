- 19 novembre 2025

Come scegliere le persiane blindate più sicure per la tua casa

Scopri come scegliere persiane blindate sicure per proteggere la tua casa: consigli e suggerimenti per garantire massima sicurezza e tranquillità!

  1. Gli aspetti da valutare nella scelta di persiane blindate
  2. Quali scegliere tra i vari modelli presenti sul mercato
  3. Quali e quante sono le classi antieffrazione
  4. I fattori che determinano i prezzi delle persiane blindate

Gli aspetti da valutare nella scelta di persiane blindate

Scegliere persiane blindate vuol dire assicurarsi un ottimo investimento per incrementare la sicurezza della propria abitazione.

La loro struttura robusta e resistente, inalterabile agli agenti atmosferici, offre una protezione passiva in grado di ostacolare tentativi di effrazione, garantendo così un notevole livello di protezione; ma non solo, optare per persiane blindate significa anche assicurarsi un valido isolamento termico e acustico.

Per essere considerati prodotti sicuri devono:

  • Garantire sicurezza, tranquillità e protezione alla tua casa quando sei assente, che tu parta per una breve o lunga vacanza.
  • Una solida struttura e materiali resistenti devono impedire agli intrusi di forzarle facilmente.
  • Si devono distinguere per la loro estetica accattivante. I progetti di design moderni si integrano perfettamente nell'architettura degli edifici, offrendo una combinazione di stile e funzionalità.
  • Inoltre, devono consentire un risparmio energetico, fornendo un'efficace schermatura dall'ambiente esterno e riducendo così il consumo per riscaldare o raffreddare gli ambienti interni.
  • Scegliendo prodotti realizzati con materiali di qualità, come acciaio e alluminio, non dovrai preoccuparti della ruggine e potrai goderti per molto tempo le loro performance.

Scudo di Ponzio è una persiana blindata in alluminio a lamelle orientabili che offre la sicurezza della certificazione all'effrazione Classe RC3,‎ rende sicura la casa senza dover rinunciare alle qualità estetiche e funzionali di una normale persiana.‎ 

Quali scegliere tra i vari modelli presenti sul mercato

Sul mercato è possibile trovare una vasta gamma di modelli per soddisfare le tue esigenze di sicurezza e design:

  • Persiane blindate ad anta o doppia anta: sono forse il tipo più diffuso, funzionano come le tradizionali persiane, ma sono realizzate con materiali robusti e dispongono di sistemi di chiusura più sicuri.
  • A libro scorrevoli o fisse, in grado di aprirsi fino ad aderire alle pareti esterne, consentendo di sfruttare completamente l'apertura della finestra, lasciandola libera e senza ostacoli. 
  • Scorrevoli: si muovono su un binario, che può essere installato sia all'interno che all'esterno della finestra.
  • Dotate di lamelle fisse oppure orientabili, per offrire una maggiore flessibilità nella gestione della circolazione dell'aria all'interno della tua casa.

Gruppo Esse propone Bunker, persiana blindata con lamelle fisse con telaio in acciao 20/10 e anta in acciao 20/10, in grado di garantire un’elevata sicurezza grazie alla cura dei dettagli e alla robustezza dei materiali che la compongono.

Quali e quante sono le classi antieffrazione

A seconda dell'infisso scelto, il grado di protezione può variare. Le persiane blindate offrono diversi livelli di sicurezza. 

Le classi sono suddivise in 6 categorie e, a mano a mano che la classe aumenta, aumenta anche la capacità e il tempo di resistenza del serramento agli attrezzi di scasso. 

Per le abitazioni private o le attività commerciali, generalmente una classe 3 o 4 offre un buon compromesso tra sicurezza e costo.

Va comunque precisato che non esiste un sistema in grado di evitare completamente l’effrazione.

La persiana blindata Vesta di DiBi Porte Blindate è realizzata con telaio in lamiera zincata 20/10 e cerniere in acciaio da 4 mm, in classe di sicurezza 3.

I fattori che determinano i prezzi delle persiane blindate

Il costo iniziale delle persiane blindate, certamente superiore a quello dei modelli tradizionali, è influenzato da diversi fattori specifici: i materiali utilizzati per la loro fabbricazione giocano un ruolo chiave nel determinare il prezzo, così come le loro dimensioni e la tipologia di apertura.

Un materiale come l'acciaio inossidabile costa di più rispetto ad altri di qualità inferiore, gli accessori di sicurezza come le serrature o i sistemi di allarme integrati possono aumentarne il prezzo, ricordate inoltre che una persiana in classe antieffrazione 4 costerà più di una in classe 3.

Il Bonus Sicurezza è una detrazione fiscale che ti permette di ottenere un rimborso fiscale del 50%, in 10 anni, su una spesa massima di 96.000 euro, sull'installazione di serramenti di sicurezza, un incentivo significativo per chiunque desideri migliorare l'incolumità della propria casa.

Prima di scegliere un certo tipo di persiana è sempre consigliabile richiedere preventivi personalizzati, questo permette di ottenere una valutazione accurata dei costi e delle opzioni disponibili.

Eva di Ginko Safe Design è un prodotto tecnologicamente avanzato, realizzato interamente in alluminio estruso, con una blindatura interna di acciaio inox che; con gli appositi accessori di sicurezza, garantisce un'elevatissima resistenza ai tentativi di scasso.‎

