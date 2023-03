4 ispirazioni attuali per le piastrelle bagno

Le piastrelle colorate da coordinare ai sanitari

I decori floreali per le piastrelle del bagno

Tra le ultime tendenze per le piastrelle del bagno, declinate su lastre extra large e piastrelle oversize, ci sono anche i decori floreali o disegni naturalistici, evoluzione dello stile jungle. Lo stile naturale conquista elegantemente le pareti con colori tenui e note delicate, ma anche nuance più accese e colori intensi ispirati, per esempio, alle mete esotiche. In questo contesto, foglie, maxi-fiori o stilizzati, fiori d’artista, giardini lussureggianti, soggetti e scenari ispirati all’ambiente naturale catturano senza dubbio la scena, grazie anche ad impronte tattili affascinanti e del tutto sorprendenti.



Un esempio evidente è dato da RAK Ceramics che, attraverso la sua collezione Metamorfosi, gioca con decori ad alto impatto estetico ispirati alle forme, ai colori e alla bellezza della natura, rivisitati su grandi lastre in gres porcellanato spatolato effetto resina, come se realizzato a mano. Disponibile in 9 colori e 11 decori, Metamorfosi rappresenta un progetto ricercato in grando di conferire vivacità e naturalezza anche al bagno.