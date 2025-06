Piastrelle mosaico bagno moderno, attuali e versatili

Dove utilizzare le piastrelle bagno con mosaico

Il mosaico bagno moderno non ha mai subito declini ma è sempre rimasto sulla cresta dell'onda.



Si può optare per un total look, che dal pavimento sale sino alle pareti, in completo stile hammam, ricreando una piccola area benessere domestica. I bagni moderni con doccia mosaico regalano un punto focale non banale ed estremamente ricercato. Anche sulla parete dietro la vasca le tessere hanno un look lussuoso.



Il rivestimento può valorizzare l'area funzionale sopra il mobile lavabo, alternando le tessere a piastrelle in gres di maggiori dimensioni sul pavimento e il resto dei muri.



Ilaria Miscele 20 di Bisazza è un mosaico in vetro con tessere di forma quadrata e bisellate disposte in maniera casuale. È adatto per pavimenti, rivestimenti e zone doccia.