Idee per pitturare casa con colori pastello primaverili

Perché pitturare casa con le sfumature del verde

Con l'arrivo della primavera non c'è nulla di meglio che pitturare casa con tinte luminose e poco intrusive. Il verde pastello è una delle tonalità più apprezzate nell’interior design moderno. Richiama i colori della natura e rende luminosi anche gli spazi più piccoli.



Questa sfumatura è perfetta per soggiorni e camere da letto, dove aiuta a creare un’atmosfera rilassante e un risultato davvero interessante. È una nuances che si abbina facilmente con mobili di qualsiasi stile, oggetti decorativi e palette neutre come beige e avorio.



Il verde salvia è una tonalità polverosa. L'aggiunta di tocco di grigio lo rende leggermente più intenso. Con il suo aspetto desaturato ed elegante potrai rinnovare l'aspetto della cucina regalando un’atmosfera piacevolmente equilibrata.