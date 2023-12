Organizza un angolo relax Outdoor con i set poltrone da giardino

Scopri la qualità e il design dei set di poltrone per il giardino

I mobili per esterno di ultima generazione sono visivamente attraenti e sono stati progettati con grande attenzione al design, al fine di offrire uno stile e un'estetica paragonabili agli arredi per interno.

Quando si tratta di creare un ambiente confortevole, un set di poltrone da giardino è la scelta ideale: offre il giusto equilibrio tra stile, funzionalità e comfort, permettendoti di goderti al massimo il tuo spazio esterno.

Se scelto di qualità, sarà un arredo robusto, al contempo caratterizzato da un design avvolgente e imbottiture consistenti e morbide, che garantisce la massima durabilità.

Ogni set è attentamente studiato per offrire la massima funzionalità ed un'estetica che si adatta a qualsiasi tipo di ambiente esterno.

Piper di Roda è un prodotto Made in Italy di grande eleganza e comfort, la struttura in alluminio si declina in tutte le varianti cromatiche del metallo proposte dall’azienda, mentre lo schienale è proposto in cinghie di poliestere o acrilico riciclato, batyline o tubolare imbottito. Anche la seduta offre più alternative, disponibile in teak o in resina poliuretanica con cuscino opzionale. Un pratico sgabello si affianca alla poltrona lounge come poggiapiedi o complemento trasversale da usare come tavolino o seduta addizionale.