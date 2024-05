Informazioni e consigli pratici sulla scelta delle tapparelle moderne

Redazione - 04 giugno 2019

Isola al meglio la tua casa con le tapparelle moderne

Nel mondo delle delle tapparelle moderne, l'ampia gamma di stili e materiali disponibili consente di soddisfare le diverse necessità estetiche e funzionali dei consumatori. Le tapparelle avvolgibili, tra le opzioni più diffuse, sono composte da lamelle orizzontali che si avvolgono attorno ad un asse superiore; i modelli con lamelle orientabili consentono di regolare l'angolazione, permettendo un controllo ottimale della luce e della ventilazione. Le tapparelle in PVC sono una scelta contemporanea, apprezzata per la loro resistenza agli agenti atmosferici, leggerezza e ottime proprietà isolanti .

sono una scelta contemporanea, apprezzata per la loro resistenza agli agenti atmosferici, e ottime proprietà . La tipologia in alluminio coibentato , invece, fornisce un'ottima protezione sia termica che acustica , grazie ad uno strato isolante incorporato nelle lamelle.

, invece, fornisce un'ottima protezione sia che , grazie ad uno strato isolante incorporato nelle lamelle. Le tapparelle in legno, sebbene meno comuni, offrono un’eccellente isolamento termico, ma richiedono una maggiore manutenzione. WnD presenta cassonetti con tapparelle ben isolati che contribuiscono a mantenere la temperatura interna stabile e a ridurre l’ingresso di rumori dall’esterno. Il cassonetto monoblocco include anche la tapparella in alluminio; le stecche, riempite in poliuretano espanso, assicurano un maggiore isolamento termoacustico rispetto alle tapparelle in PVC standard, favorendo il risparmio energetico.

La sicurezza al primo posto con le tapparelle elettriche moderne

Le tapparelle elettriche moderne sono dotate di meccanismi di sicurezza avanzati, che rendono molto difficile, se non impossibile, l'accesso non autorizzato. Tra gli infissi più sicuri spiccano i modelli in alluminio estruso, noti per l'elevata resistenza ai tentativi di effrazione grazie alla loro solidità e robustezza; alcuni di essi includono meccanismi di bloccaggio automatico che impediscono il sollevamento forzato dall'esterno. Fornite di moderni sistemi di automazione, possono essere integrate in soluzioni di domotica, consentendo, ad esempio, la chiusura automatica in risposta a movimenti sospetti oppure la connessione con sistemi di allarme centralizzati; il telecomando permette il controllo remoto delle tapparelle. I cassonetti in PVC monoblocco di Oknoplast sono completi di tapparelle coibentate in alluminio; oltre a lasciare all'esterno freddo e rumori, sono dotati di ganci di bloccaggio che impediscono il sollevamento delle tapparelle dall'esterno. Questo sistema riduce al minimo la possibilità di effrazione ed è disponibile per azionamento elettrico.

Quale motore scegliere per le tapparelle elettriche moderne

Il peso delle tapparelle moderne è il principale criterio che influenza la scelta del loro motore; infatti, all'aumentare del peso, cresce anche la potenza richiesta. Se l'infisso copre una superficie ampia o è particolarmente pesante, potrebbe quindi essere necessario un componente più resistente e performante. Per un funzionamento ottimale, valuta anche motori dotati di sistemi di sicurezza integrati e capacità di rilevamento degli ostacoli o dei blocchi. Passare da un sistema manuale ad uno elettrico è facile: dopo aver scelto il motore adatto, sarà necessario rimuovere il sistema manuale esistente, installare il motore all'interno dell'asse e collegarlo all'alimentazione elettrica. Questa trasformazione aumenterà il comfort abitativo, oltre ad incrementare il valore della tua proprietà e migliorare l’efficienza energetica, riducendo le dispersioni termiche. Drutex propone tapparelle avvolgibili in alluminio coibentate con schiuma poliuretanica, che offrono un'efficace isolamento termico e acustico. Sono integrate nel cassonetto posizionato nel muro o nel controtelaio della finestra. Il movimento può essere sia manuale che automatico, è possibile inoltre aggiungere una zanzariera integrata. Sono dotate di rilevamento degli ostacoli e sistemi di sicurezza, come chiavistelli automatici o ganci bloccanti.

La funzionalità ed stetica delle tapparelle moderne senza cassonetto