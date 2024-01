Le schermature solari indispensabili in ogni casa

Cosa si intende per schermature solari

Frangisole in legno composito, Flexi di Felli

Le schermature solari rappresentano sistemi fondamentali per la termoregolazione dell'ambiente, generando di conseguenza un notevole risparmio energetico.

Sono dispositivi che possono essere installati sia all'interno che all'esterno degli edifici, su qualsiasi tipologia di finestra, hanno lo scopo di proteggerli: durante la stagione calda, riducono la quantità di luce solare diretta che penetra negli ambienti, contribuendo a ridurre la temperatura interna e, di conseguenza, i costi di condizionamento dell'aria. Nei mesi freddi, minimizzano gli sprechi, mantenendo caldi gli interni delle abitazioni.

Si tratta di impianti che sono sempre più diffusi nelle nostre case, non solo per i loro benefici funzionali, ma anche per il loro impatto estetico.

L'obiettivo finale è quello di migliorare la coibentazione delle strutture, contribuendo a un maggior comfort abitativo e a un significativo risparmio energetico.

Flexi, di Felli, è la soluzione perfetta per frangisole volti ad ottimizzare lo scambio termico, mantenendo il benessere della luce solare, con giochi di luce e ombre.‎