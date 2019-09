Consigli per la scelta della macchina da caffè Nespresso

Redazione - 27 marzo 2019

I punti di forza della macchina caffè Nespresso Inissia

Quando si tratta di macchine per il caffè di qualità, affidabili e anche esteticamente accattivanti, è doveroso citare quelle firmate Nespresso. Il catalogo è ricco; molti lettori ci hanno chiesto però informazioni sulla macchina caffè Nespresso Inissia (in foto) e siamo qua per fornire le info più utili.



Disponibile in diversi colori, caratterizzata da un design smart e allegro, la macchina da caffè Nespresso Inissia è leggera e maneggevole. Pesa meno di due chili e mezzo, ha un serbatoio dell’acqua con capacità pari a 0,7 litri (9 caffè, per intenderci meglio), nel contenitore capsule usate c’è spazio per 11 “pezzi”.



Nespresso Inissia è pure dotata di un vassoio raccogligocce pieghevole per bicchiere da Latte Macchiato. Si spegne automaticamente dopo 9 minuti ma questa funzione è programmabile pure per 30 minuti. L’acqua raggiunge la temperatura giusta in 25 secondi. Si sceglie fra caffè espresso e caffè lungo.

Le caratteristiche della macchina caffè Nespresso Krups Essenza Mini

La Krups è un’azienda tedesca specializzata nella produzione di piccoli elettrodomestici. Da diverso tempo è fra i partner della Nespresso: da questo sodalizio sono nate macchine da caffè a capsule che hanno trovato numerosi consensi fra i consumatori italiani.



La gamma è composta dalle macchine Inissia, Inissia XN100, Pixie XN300, Nespresso Citiz, Nespresso Citiz&Milk, Nespresso Expert, Nespresso Expert&Milk, Nespresso Essenza Mini. Qua vogliamo soffermarci proprio su Essenza Mini (in foto), una macchina ultracompatta, fra le più piccole in commercio. Le caratteristiche principali sono le seguenti: Dimensioni : lunghezza 8,4 cm, larghezza 20,4 cm, altezza 33 cm.

: lunghezza 8,4 cm, larghezza 20,4 cm, altezza 33 cm. Capacità del serbatoio dell’acqua : 0,6 litri.

: 0,6 litri. Contenitore capsule esaurite integrato.

Arresto automatico bevanda.

Spegnimento automatico programmabile.

Raccogli-gocce removibile.

Pressione : 19 bar.

: 19 bar. Riscaldamento rapido: 25 secondi.

La macchina caffè Essenza Mini Krups permette di preparare caffè espresso (40 ml) o caffè lungo (110 ml) semplicemente premendo un pulsante. Il maggior pregio dell’apparecchio, oltre alle dimensioni contenute, è il costo. Il prezzo di listino è pari a 99,90 euro, ma non è affatto raro trovarla anche a 70 euro circa.

Quali problemi può dare la macchina caffè Nespresso Krups

La macchina da caffè Krups Nespresso può dare problemi? La risposta arriva dalle recensioni pubblicate sul web da chi ha acquistato uno di questi apparecchi; a prescindere dalla tipologia, gli inconvenienti più probabili sembrano essere i seguenti: Dopo diversi mesi di utilizzo, a volte capita che la macchina faccia fatica a “bucare” le capsule Nespresso .

. Può capitare che la macchina si blocchi .

. Non è rarissimo che perda acqua . In fase di espulsione , a volte la capsula si blocca (quindi bisogna togliere la spina dalla presa di corrente e procedere manualmente).

. In , a volte la capsula si blocca (quindi bisogna togliere la spina dalla presa di corrente e procedere manualmente). Qualcuno ha trovato tracce di fondi di caffè nella tazzina.

nella tazzina. Alcuni utenti ritengono che il caffè sia un po’ annacquato.

Succede che la macchina da caffè Krups si surriscaldi sulla parte superiore.

Abbiamo il dovere di sottolineare, però, che non è affatto improbabile che un singolo apparecchio – di qualunque tipo e marca - risulti difettoso; ciò non autorizza a generalizzare, anzi bisogna appunto tener presente che si tratta nella maggior parte dei casi di episodi circoscritti. In foto, la macchina Pixie XN300.

Scopri il prezzo di una macchina caffè Nespresso

Quanto costano le macchine caffè Nespresso? Ce ne sono davvero per tutte le tasche. La più economica è Essenza Mini, di cui abbiamo parlato nei paragrafi precedenti; Inissia, sappiatelo, ha lo stesso prezzo. Quindi, in questi 2 casi, non si superano i 100 euro. Pixie, molto richiesta, costa circa 150 euro.



La macchina Nespresso Citiz costa invece circa 180 euro. Il prezzo sale nel caso delle macchine che permettono anche di preparare il cappuccino e altre bevande a base di latte e caffè. Lattissima Touch, per esempio, costa 279 euro; Citiz&Milk costa 249 euro.



Le più costose sono la macchina Lattissima Pro e la macchina Creatista Plus: per acquistarle, in entrambi in caso, occorrono 499 euro. Si tratta però di dispositivi che garantiscono risultati professionali, di alto livello. Creatista Plus (in foto), per intenderci meglio, consente di cimentarsi con la magnifica Latte Art.

Le 6 migliori macchine Nespresso