Ecco i top per cucina più resistenti in commercio

Perché è importante scegliere il top per cucina con cura

Top per cucina in gres porcellanato

Piano in Neolith® dalle elevate performance

Le caratteristiche dei piani cucina in Fenix

Fenix è un materiale sorprendentemente efficiente e tra i più innovativi tra quelli utilizzati per i piani da lavoro in cucina. La superficie in Fenix si ottiene con l'uso di nanotecnologie e resine di nuova generazione che lo rendono particolarmente adatto all'uso in cucina. Una delle sue caratteristiche più innovative è la sua termo-riparazione, grazie alla quale i micro-graffi presenti sulla superficie possono essere riparati infinite volte con il calore. Basta inumidire la superficie del piano con un panno assorbente e passarci sopra un ferro da stiro caldo per "cancellare" tutti i piccoli graffi e abrasioni. Il piano in Fenix è anche tra i più igienici, grazie alle sue proprietà idrorepellenti e antimuffa, e alla sua attività di abbattimento della carica batterica. Inoltre, è super opaco e incredibilmente soft touch, anti-impronta e resistente ai graffi, allo strofinamento e al calore secco, agli urti, ai solventi acidi e ai reagenti di uso domestico. In sintesi, il top in Fenix rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un materiale innovativo e performante per il piano da lavoro della propria cucina, offrendo prestazioni tecniche di alto livello e facilità di manutenzione.



Arrital per la sua nuova cucina AK_04 propone materiali pregiati per atmosfere eleganti e suggestive. In foto penisola on basi e top in Fenix Ntm® Grigio Bromo.