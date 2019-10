Reti a doghe Lamantin, supporto ideale per materassi memory

Rete a doghe, il giusto sostegno per dormire bene

Il materasso incide notevolmente sulla qualità del sonno e del riposo, dunque deve essere scelto con la massima attenzione. Altrettanta importanza spetta però alle reti letto, cioè ai supporti dei materassi. La rete è una componente del sistema letto, un elemento indispensabile affinché quest’ultimo offra tutti i benefici richiesti in termini di comfort ed igiene. Acquistare un materasso adatto alle proprie esigenze e di alta qualità e sbagliare nella scelta della rete significa vanificare lo sforzo fatto in termini economici, ma anche aver buttato tempo e correre il rischio di dormire male.



Proprio come accade per il materasso, non si può dire che esista in assoluto una rete migliore di un’altra. Molto influisce naturalmente il materiale utilizzato, oltre alla perizia con cui la struttura viene realizzata. La rete letto è costituita dal telaio e dalle doghe. Il telaio è l’elemento portante della base, la sostiene; può essere in metallo, in legno oppure in acrilico. Le doghe sono invece gli elementi che formano il piano di appoggio e possono essere anch’esse in legno o in metallo. Nel caso dei sistemi elettrici, al telaio e alle doghe si aggiungono pezzi elettrici che ne permettono il movimento. La maggior parte degli esperti consiglia le doghe in legno in virtù della loro durata nel tempo, del calore che si sente al tatto, della non influenza sui campi elettrici-magnetici naturali da parte di questo nobile materiale. Le doghe in legno, inoltre, garantiscono massima silenziosità (non fanno cioè rumore quando si cambia posizione nel sonno). Lamantin è un marchio molto apprezzato non soltanto per i materassi in memory, i guanciali e i letti contenitori, ma anche perché realizza doghe performanti e di ottimo livello. La collezione Relax include tre differenti modelli: Fissa, Elettrica ed Elettrica Plus. In foto la rete Relax Fissa. Le doghe hanno un sistema di regolazione che consente, nelle zone di maggior appoggio del corpo, di personalizzare la rigidità e quindi di adattare il supporto a seconda delle esigenze personali. Questa rete è dotata di un telaio in legno massello di betulla a 26 doghe ergonomiche in faggio multistrato. E’ completamente atossica perché prodotta con materiali naturali pregiati e privi di vernici o rivestimenti acidi. E’ certificata prodotto 100% made in Italy, realizzata secondo le migliori tradizioni artigianali e con i materiali più pregiati.