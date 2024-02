Approfitta dei benefici della sauna finlandese

Redazione - 04 ottobre 2014

Scopri cos'è e come funziona la sauna finlandese

Il funzionamento della sauna finlandese è piuttosto semplice e al contempo efficace: si tratta di una cabina realizzata in legno, nella quale il calore viene generato da una stufa elettrica, sulla quale vengono poste delle pietre laviche, gradualmente bagnate con acqua; può raggiungere una temperatura che varia tra i 70 e i 90 gradi Celsius. Il tasso di umidità all'interno è regolato in modo tale che il sudore possa evaporare facilmente, evitando così che la pelle si riscaldi eccessivamente. Seduti sulle panchine, gli utilizzatori si permettono di rilassarsi, lasciando che il calore penetri gradualmente nel corpo, stimolando la sudorazione e il conseguente rilascio di tossine. I benefici della sauna finlandese erano noti già ai tempi dell'antica Grecia, si è sviluppata e perfezionata soprattutto tra i popoli Baltici e in particolare in Finlandia, diventando una pratica di benessere supremo. Oggi, sta guadagnando sempre più consensi, con un numero crescente di persone che la considerano un'esperienza di relax insostituibile. La sauna finlandese con doccia Modula S Combi di Albatros offre una combinazione di funzionalità che perfeziona il benessere: sauna + spazio doccia + spazio attrezzato con panca per il relax successivo alla sauna.

I suoi effetti depurativi e dimagranti

I benefici della sauna finlandese sono gli aspetti più apprezzati di questa pratica millenaria. La sudorazione intensa che si verifica durante una seduta aiuta ad eliminare dalle cellule tossine e radicali liberi, i principali responsabili dell'invecchiamento cellulare. Ma non solo: durante l'esecuzione si eliminano anche metalli pesanti come lo zinco, il rame, il piombo e il mercurio, che il nostro organismo accumula costantemente e che, normalmente, fatica ad espellere. Soli 15 minuti in sauna possono essere sufficienti per liberarsi della stessa quantità di metalli pesanti che i nostri reni impiegherebbero 24 ore per eliminare. L'attivazione della sudorazione durante una seduta consente di eliminare anche i liquidi in eccesso che causano pesantezza e gonfiore, inducendo una sensazione di benessere e leggerezza e rivelandosi significativa anche nella riduzione visibile della cellulite. Il calore aumenta temporaneamente la frequenza cardiaca, bruciando circa 300 calorie durante una seduta, ciò corrisponde approssimativamente a quanto verrebbe bruciato con una camminata di un'ora, non sostituendo peraltro uno stile di vita attivo ed un'alimentazione equilibrata. Mood di Jacuzzi è una sauna finlandese interamente realizzata in pregiato legno di Hemlock canadese, che garantisce un calore costante e piacevole al tatto, il suo utilizzo offre piacere, benessere e salute.

Ecco come la sauna finlandese agisce sulla pelle

I benefici della sauna finlandese sulla pelle sono altrettanto significativi, il calore aiuta ad aprire i pori, facilitando l'eliminazione di impurità e residui di grasso. Questo processo di pulizia naturale risulta molto efficace per chi soffre di acne, brufoli e punti neri, rendendo la pulizia del viso più semplice ed approfondita. Durante il bagno di calore è possibile utilizzare prodotti cosmetici specifici, come peeling e scrub, formulati appositamente per l'utilizzo in sauna, per ottenere un effetto purificante garantito. La sauna favorisce anche un effetto di idratazione naturale, rendendo la pelle più elastica, tonica e luminosa: l'eliminazione dei radicali liberi, contribuisce a contrastare l'invecchiamento. Nella sauna finlandese SweetSaunaSmart di Starpool l’essenza del legno di rovere incontra la trasparenza del vetro.‎ La stufa professionale interna, in pochi minuti porta il bagno di calore alla temperatura ideale.‎

Scopri i suoi benefici sul sistema immunitario e cardiovascolare

I benefici della sauna finlandese sulla salute sono molteplici, in particolare sul sistema immunitario e cardiovascolare. Il calore elevato stimola il nostro sistema immunitario, aumentando la produzione delle cellule implicate nella difesa del nostro organismo e creando un ambiente sfavorevole per i virus e i batteri che causano infiammazioni. L'adattamento del corpo ai cambiamenti di temperatura migliora i meccanismi di termoregolazione, prevenendo malattie come febbre, influenza e raffreddori. L'alternanza tra alte temperature, che provocano vasodilatazione, e docce fredde, che comportano la restrizione dei vasi sanguigni, induce anche un buon compenso cardiocircolatorio. Sauna finlandese Rope di Glass1989: la sua ampia parete d'ingresso e i tre livelli di sedute sospese offrono un immediato senso di trasparenza e di leggerezza.

Quali sono le differenze tra sauna finlandese e biosauna