I nostri consigli per acquistare una ringhiera in ferro

Redazione - 17 agosto 2015

Quali sono le caratteristiche di una ringhiera in ferro da esterno

Le caratteristiche delle ringhiere in ferro da esterno coincidono con i motivi per cui tale scelta si rivela sempre azzeccata e con le peculiarità del materiale in questione. Il ferro è estremamente resistente e al contempo leggero e malleabile, per cui non ci sono limiti per quanto riguarda il processo di lavorazione.



Una ringhiera in ferro dura nel tempo e si ripara con grande facilità in caso di urti o danneggiamenti di vario tipo. Inoltre la scelta in riferimento all’estetica è assai ampia ma c’è un minimo comune denominatore: si tratta di soluzioni eleganti, esteticamente molto gradevoli.



Le migliori ringhiere, inoltre, sono trattate con il pantografo, un macchinario che consente di realizzare i più svariati disegni e le più diverse decorazioni partendo da una sagoma. Questo significa che il cliente ha carta bianca e può fare sostanzialmente qualsiasi richiesta. Il taglio al plasma, d’altra parte, è garanzia di una massima precisione.

Le ringhiere in ferro moderne

Le ringhiere in ferro moderne rappresentano la perfetta essenza del minimalismo e della essenzialità. Verniciate oppure no, sono prive di decorazioni e concepite all’insegna della massima pulizia formale. Gli spessori e i volumi sono variabili: alle ringhiere visivamente leggere si affiancano quelle più imponenti.



Un’altra caratteristica che spesso identifica una ringhiera in ferro moderna è la commistione materica; il ferro è cioè accompagnato da altri materiali, in primis l’acciaio e il vetro e questo vale soprattutto per le scale interne.



Molto di rado le ringhiere riconducibili al design moderno sono cromaticamente accese e vivaci: la tonalità del metallo in sé si rivela vincente, le alternative sono il grigio scuro e il nero. Il bianco sì, ma non risulta poi così tanto diffuso. Il rigore è una scelta ben precisa. In foto una ringhiera in ferro con cavo in acciaio inox di Ideal Ferro. La verniciatura finale è trasparente.

Le più belle foto di ringhiere in ferro battuto per interni

Vogliamo adesso mostravi le foto di alcune ringhiere in ferro battuto per interni che meritano attenzione sia per la qualità che per l’estetica. La prima è in ferro battuto, prodotta da Tessaro Group con il sistema Ventaglio, creato dall’azienda stessa. È caratterizzata da un design moderno, potremmo definirla una ringhiera stilizzata.



La seconda porta la firma di Rintal ed è una ringhiera in ferro moderna ed essenziale, i cui montanti consistono in colonnine a sezione circolare del diametro di 25 mm collegati fra loro tramite cavetti. Il corrimano, in legno massello di faggio finger joint, è fissato ad apposite cime che consentono di regolarne la pendenza.



Vedete poi una ringhiera in ferro di Quartieri, molto accattivante e raffinata nella sua estrema semplicità. In questo caso è stata utilizzata per il piano superiore di una villetta, ma si rivela adatta anche ai soppalchi e ai balconi di diverse dimensioni.

Quali sono i produttori di ringhiere per scale in ferro