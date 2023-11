Scegli i rubinetti a risparmio idrico per la tua casa

Redazione - 28 ottobre 2015

Le caratteristiche dei rubinetti a risparmio idrico

I rubinetti a risparmio idrico sono prodotti innovativi che mirano a ridurre il consumo di acqua senza compromettere il comfort dell'utente. Le loro caratteristiche sono il risultato di un progetto accurato e di elementi appositamente concepiti per garantire un flusso d'acqua ottimale: L' aeratore è un dispositivo che viene inserito all'estremità del rubinetto, miscela l'acqua con l'aria per creare un flusso uniforme , limitando gli schizzi.

Il limitatore di flusso, invece, è un componente che regola la quantità d'acqua che può passare attraverso il rubinetto.

Il sensore di movimento è un elemento tecnologico che consente al rubinetto di erogare acqua solo quando rileva la presenza di mani od oggetti sotto di esso.

è un elemento tecnologico che consente al rubinetto di erogare acqua solo quando rileva la presenza di mani od oggetti sotto di esso. L'utilizzo di materiali durevoli nella costruzione del rubinetto assicura una lunga durata del prodotto, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti e quindi di ulteriori sprechi. Keuko presenta Ixmo Sensor touchless: grazie ad un accurato sensore a infrarossi che può essere facilmente personalizzato, per sensibilità e raggio d'azione, l'acqua viene attivata solo quando le mani vengono avvicinate al rubinetto o quando il sensore a infrarossi rileva un movimento nelle vicinanze. Inoltre, grazie alla pratica funzione "stop per pulizia", è possibile pulire il rubinetto senza dover far scorrere l'acqua.

Come funzionano i rubinetti a basso consumo

Il funzionamento dei rubinetti a risparmio idrico si basano su tecnologie avanzate e continue ricerche, volte a garantire il massimo risparmio di acqua garantendo la soddisfazione degli utilizzatori. Questi dispositivi attivano un controllo preciso del flusso d'acqua attraverso sensori ad infrarossi, non è quindi necessario alcun contatto diretto con la rubinetteria, in questo modo eliminiamo la possibilità di insorgenze di germi e agenti patogeni. I modelli più avanzati sono dotati di funzioni aggiuntive che garantiscono una maggiore igiene, tra cui il risciacquo automatico regolare per evitare ristagni, oppure la disinfezione termica, oltre alla possibilità di impostare la temperatura dell'acqua in modo personalizzato. Il mercato offre rubinetti dotati di un sistema anti-legionella, che aiuta a ridurre la proliferazione di germi, aprendo automaticamente il flusso per un breve periodo di tempo,10 secondi, dopo 24 ore dall'ultimo utilizzo. Questo permette all'acqua di continuare a circolare nelle tubature e nei rubinetti anche quando non c'è nessuno in casa. Fima Carlo Frattini propone un rubinetto della So Acqua Collection, il suo design si declina in uno stile elegante, un nuovo modo di utilizzo, modularità nella composizione ed efficienza idrica. È stato progettato per consentire una scelta più efficace della quantità di acqua e della temperatura desiderata, adattandosi alle preferenze personali degli utenti. Le 11 finiture delle sue maniglie possono essere scelte singolarmente o abbinate, per un effetto sorprendente.

Quanto si risparmia con i rubinetti a basso consumo

Grazie all'utilizzo di rubinetti a risparmio idrico, il consumo medio di acqua può essere ridotto in modo significativo. In media, i rubinetti tradizionali consumano circa 12 litri al minuto, mentre i rubinetti a risparmio idrico riducono questo consumo a soli 5 litri al minuto. Questa differenza è davvero impressionante e dimostra come l'installazione di rubinetteria a basso consumo, possa avere un impatto significativo sulla riduzione dello spreco idrico e monetario. Esistono modelli progettati in modo tale che il sollevamento della leva in posizione centrale comporti l'esclusiva erogazione di acqua fredda, per evitare che la caldaia venga attivata inutilmente, ciò si traduce anche in un risparmio di energia elettrica. I risultati sono poi in gran parte ottenuti tramite l'utilizzo di cartucce, limitatori di flusso, riduttori di portata ed areatori: questi componenti riducono significativamente il flusso idrico, fino al 50%, senza compromettere il comfort durante l'utilizzo. Il rubinetto della collezione Likid di Nobili è il risultato di un'alta tecnologia. Consente l’apertura dell'erogazione in acqua fredda, evitando l'accensione della caldaia: ciò comporta un minor consumo di acqua calda e un maggiore risparmio energetico ed economico, oltre a un minore impatto ambientale. I miscelatori di Kludi della collezione Nova Fonte Pura vengono rifiniti con una verniciatura a polvere caricata elettrostaticamente composta da poliuretano extra fine e resina epossidica, entrambe estremamente resistenti sia dal punto di vista chimico che meccanico. Questa lavorazione conferisce alle superfici dei miscelatori una notevole resistenza e durata nel tempo. Quadro propone la sua collezione elettronica Sense, con sistema di rilevazione di presenza a raggi infrarossi. Risparmio idrico, risparmio energetico, e sistema anti-legionella sono le sue caratteristiche più significative.

