Quali sono le tipologie di rubinetti per il lavabo del bagno?

È di Ritmonio il rubinetto da piano DOT316 in acciaio

Quale rubinetto per lavabo scegliere? Questi i principali modelli, classificati in base al tipo di installazione:

Come funziona un miscelatore e i suoi vantaggi

Vitae è la linea di rubinetti dalle linee innovative e organiche ideato da Zaha Hadid per Noken di Porcelanosa Grupo

Nella foto proponiamo di Noken (Porcelanosa Grupo) il miscelatore monocomando per lavabo Vitae, disegnato dall’architetto recentemente scomparso Zaha Hadid, dalle tipiche linee organiche e avveniristiche tanto care dalla designer irachena.

Scopri quale marca scegliere

Allure Brillant Icon 3D di Ghroe è il modello a tre fori stampato in tre dimensioni

Perché è importante scegliere rubinetteria da bagno di ottima marca? Vediamone i vantaggi citando qualche brand a cui far riferimento:

Risparmio idrico e tecnologia: cosa sapere prima di acquistare

Quali sono i plus dei nuovi rubinetti per il lavabo del bagno?

Risparmio idrico in primo luogo, grazie a delle tecnologie interne che limitano il consumo di acqua. Tra queste ricordiamo:

aeratore , detto anche rompigetto: è un filtro montato nel corpo di erogazione che mescola aria all’acqua, limitando il consumo (sino a oltre il 45%) mantenendo un getto comunque corposo e vigoroso. Il sistema potrebbe a lungo andare essere messo a dura prova dal calcare, è dunque auspicabile pulire con regolarità il filtro, smontandolo e rimuovendo i residui di calcare con uso di acqua tiepida e aceto, evitando detergenti aggressivi;

, detto anche rompigetto: è un filtro montato nel corpo di erogazione che mescola aria all’acqua, limitando il consumo (sino a oltre il 45%) mantenendo un getto comunque corposo e vigoroso. Il sistema potrebbe a lungo andare essere messo a dura prova dal calcare, è dunque auspicabile pulire con regolarità il filtro, smontandolo e rimuovendo i residui di calcare con uso di acqua tiepida e aceto, evitando detergenti aggressivi; limitatore di portata: è un raccordo posto nella cartuccia del miscelatore che, grazie a dei blocchi, frena la fuoriuscita dell’acqua, regolando il movimento della leva, la quale sarà azionabile a scatti, progressivamente a portata sempre maggiore. Tale sistema non riduce la pressione ma consente un risparmio idrico sino al 70% e una riduzione del 30% del consumo di gas.

A queste tecnologie ne possiamo aggiungerne altre, volte ad abbattere i consumo energetici, ovvero:

il limitatore di temperatura che mantiene stabile la temperatura evitando sbalzi termici e calore troppo elevato;

che mantiene stabile la temperatura evitando sbalzi termici e calore troppo elevato; il sistema di apertura centrale di acqua fredda. La leva del miscelatore in posizione centrale eroga solamente acqua fredda senza “coinvolgere” la caldaia.

Nella foto mostriamo di Treemme il rubinetto da appoggio della linea Ios, che riprende forme “antiche”, riproponendo l’essenza degli Ordini classici greci, come le scanalature tipiche delle colonne Doriche, con forme rigorose e definite. Tale collezione è disponibile nelle finiture: cromo, oro, nero, nichel e brunito.