Estetica e design: le nuove linee del rubinetto lavabo

Nel bagno moderno il rubinetto per lavabo si afferma come un vero e proprio oggetto di design. Le nuove proposte esplorano una ricerca formale sempre più raffinata, che definisce lo stile dell'intero ambiente.



Si confermano le geometrie squadrate, con profili netti, ma sono sempre più apprezzate anche le forme morbide e sinuose. In alcuni modelli, i comandi presentano lavorazioni che aggiungono un dettaglio decorativo e tattile. La cura del design si esprime nella pulizia delle linee, che rendono il miscelatore visivamente leggero ma al tempo stesso scultoreo, un vero e proprio elemento d'arredo che valorizza i nuovi lavabi bagno.



Fly di Rubinetterie Treemme è la nuova collezione di rubinetti in acciaio inox 316L, che si caratterizza per l'alto valore estetico. Le forme sono pulite ma riconoscibili, per offrire nuove possibilità progettuali.



Jo di Paffoni è la nuova linea di rubinetteria sanitaria che abbina forme arrotondate a un comando dalla lavorazione elegante e piacevole al tatto, nelle finiture cromo e nero opaco.



La nuova serie Neovis di hansgrohe esalta l'essenzialità delle forme, le linee fluide e i contorni arrotondati con un design discreto ma di carattere, che porta un senso di equilibrio e naturalezza nel bagno.