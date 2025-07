Miscelatore alto lavabo, un modello di tendenza

Miscelatore alto lavabo: materiali e finiture

Quando si sceglie un miscelatore alto lavabo è fondamentale che colori e finiture siano in sintonia con lo stile dell’ambiente. In presenza di lavabi minimal si può osare con finiture particolari. Oltre al classico cromo trovano spazio il rame, il nero, l'oro oppure il bianco. Nelle versioni con doppio comando potrai giocare con maniglie abbinate alle tonalità dei mobili colorati per il bagno.



Anche la forma del rubinetto può dialogare con il resto dell’arredo con linee morbide e arrotondate oppure maniglie squadrate. In questo modo completerai con personalità il tuo progetto del bagno.



La collezione Venezia di Fantini Rubinetti ci mostra un sistema di miscelazione a doppio comando proposto in Nickel, Matt Gun Metal, Matt British Gold e Matt Copper. Le manopole possono essere in metallo, in vetro trasparente o colorato oppure a manopola.