Lavabi da appoggio per il bagno, i nostri consigli utili

Redazione - 18 dicembre 2017

Forme e colori dei lavabi da appoggio per il bagno

Nei lavabi da appoggio per i bagni oltre alla classica forma tonda è possibile trovare varianti squadrate, ovali e rettangolari, ma anche design più creativi e originali. Per quanto riguarda i colori, accanto al tradizionale bianco troviamo infinite possibilità cromatiche, con finiture lucide oppure opache. Le diverse opzioni ci consentono di creare un ambiente intimo armonioso e perfettamente coordinato. Lavabo Lingotto di Cerasa, il suo design raffinato con sfaccettature oblique regala personalità all'ambiente. Il prodotto è realizzato in Solysand, un solid surface bianco opaco.

La rubinetteria adatta ai lavelli da appoggio

Un miscelatore con canna alta garantisce un utilizzo comodo e funzionale. Sovrasta il bordo del lavabo da appoggio in modo tale da poter muovere le mani sotto di esso comodamente. La collocazione dei miscelatori può essere sul top oppure è possibile utilizzare un rubinetto da installare a parete. Il catino può anche essere già dotato di miscelatore integrato. Miscelatore monocomando versione alta della serie XT di Newform, una linea semplice ma innovativa e funzionale con finitura PVD Copper bronze.

I tradizionali lavabi da appoggio per il bagno in ceramica

Il lavabo da appoggio in ceramica è molto diffuso nelle nostre case. La ceramica è igienica e facile da pulire. Inoltre, è resistente agli urti e ai graffi, e grazie alla sua superficie lucida oppure opaca offre un aspetto elegante e moderno. Si adatta facilmente a diversi stili di arredo grazie alla sua disponibilità in varie finiture e colori. All'interno della Collezione Acquaceramica troviamo il lavabo da appoggio Ciotole di Colavene. Il suo design è funzionale, morbido e arrotondato con bordi sottili e alti, un'estetica elegante capace di arredare con gusto i bagni contemporanei. Ceramica Flaminia con la collezione Settecento propone un lavabo da appoggio valorizzando il materiale ceramico con un raffinato e interessante effetto tridimensionale.

L'eleganza dei catini in solid surface

Il solid surface è un materiale innovativo composto da cariche minerali di elevata purezza e integrato con resine di origine vegetale. La sua superficie liscia e vellutata è morbida al tatto e offre una sensazione di calore e comfort. Nello specifico, il cristalplant è un solid surface 100% made in Italy completamente riciclabile. Offre colori scuri, vivaci oppure il classico bianco. La sua superficie è completamente ripristinabile in caso di graffi o scheggiature. È molto apprezzato dai migliori designer: si possono realizzare con questo materiale soluzioni per il bagno di alta gamma. Lavabo Beauty da appoggio in cristalplant di Ideagroup. Viene proposto in bianco opaco oppure colorato solo esternamente o con colorazione totale, in una vasta gamma di tonalità.

La resa estetica di un lavabo in gres effetto marmo

Un lavabo in gres porcellanato effetto marmo rappresenta l'unione perfetta tra due mondi. Questa imitazione fedele è tra le più richieste per l'ambiente bagno, in ogni sua declinazione di venature e colori. Grazie alla sua capacità di valorizzare e arricchire l'ambiente, dona un tocco di classe e personalità alla visione d'insieme. Combina la versatilità e la resistenza del gres con l'estetica raffinata del materiale naturale, diventando protagonista dell'ambiente. Le lastre vengono tagliate a misura e sagomate. Il gres offre una pulizia semplice e veloce, mantenendo il lavabo sempre bello e come nuovo. Up, lavabo d’appoggio rettangolare in gres effetto marmo di Atlas Concorde. Il modello può essere coordinato con l'estetica del top, pavimento e pareti.

Qualche misura da considerare