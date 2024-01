Consigli per la scelta e disposizione dei sanitari per bagni piccoli

Scopri quali sono le dimensioni dei sanitari per bagni piccoli

Sanitari in ceramica sanitaria della collezione Balloon di Simas

Arredare ed organizzare una stanza da bagno di dimensioni ridotte può risultare una sfida, specialmente se dobbiamo fare i conti con spazi stretti o forme irregolari, in queste situazioni è fondamentale scegliere sanitari per bagni piccoli.

La loro profondità può variare da un minimo di 43 cm a un massimo di 50 cm, mentre la loro larghezza è di circa 36-37 centimetri.

Per ottenere un'adeguata disposizione dei sanitari in un locale di dimensioni ridotte, è consigliabile tenere in considerazione alcune distanze di riferimento, al fine di garantire sia una corretta funzionalità che un comfort ottimale, si suggerisce di mantenere una distanza di almeno 15 cm tra il vaso e le pareti laterali.

Per il bidet, invece, è preferibile avere un margine di almeno 20 cm rispetto alle pareti, quando invece si posizionano il vaso e il bidet, è importante assicurarsi che tra i due sanitari ci sia una distanza di almeno 20 cm.

I sanitari in ceramica sanitaria 100% made in Italy di Simas propongono l’abbinamento dei lavabi di design Balloon con i sanitari, bidet e wc della collezione Vignoni disponibili anche nei nuovi colori lucidi e in diverse finiture Matt.