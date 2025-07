Cos'è una pompa di calore aria acqua

Prima di chiederci come funziona una pompa di calore aria-acqua è necessario capire di cosa si tratta.



È a tutti gli effetti un apparecchio di nuova generazione che non utilizza combustibili fossili ma solo una minima quantità di corrente elettrica. In particolari versioni è possibile l'integrazione con la caldaia a gas esistente.



L'aria catturata dall'esterno diventa fonte di energia e viene utilizzata per riscaldare l'acqua all'interno dei termosifoni, per la produzione di acqua calda sanitaria e per il raffrescamento degli ambienti. Se fossi interessato a installare un riscaldamento a pavimento e stai valutando i pro e i contro, sappi che anche in questo caso sarebbe significativo il risparmio.



Vitocal 252-A di Viessmann è una pompa di calore aria-acqua che assicura il massimo comfort in ogni stagione. È in calsse energetica A+++ e l'unità esterna è particolarmente silenziosa.