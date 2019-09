Robot da cucina con cottura Artisan Kitchenaid: guida completa

Redazione - 28 gennaio 2019

Il Robot da cucina multifunzione Artisan Kitchenaid

Ormai tutti conoscono i robot da cucina: sono piccoli elettrodomestici capaci di frullare gli alimenti ma anche di tritare, impastare, mescolare, emulsionare, ridurre in purea. È questo il motivo per cui vengono definiti “robot multifunzione”. Ma non finisce qua.



Hanno fatto sul mercato la loro comparsa anche apparecchi che, oltre a svolgere le suddette funzioni, sono in grado di cuocere i cibi. E non in un modo solo; possono infatti bollire, friggere, stufare, cuocere a vapore. Sostanzialmente fanno tutto da soli, quindi permettono di risparmiare sia tempo che fatica.



Fra i cook processor (si chiamano pure così) qualitativamente più affidabili e versatili figura il robot da cucina con cottura Artisan Kitchenaid, cui dedichiamo questa guida. Il marchio, di per sé, è già una garanzia. Insieme scopriremo come funziona e cosa può fare questo piccolo, grande elettrodomestico!

Robot da cucina Artisan 5KCF0104: specifiche

Vai sempre di corsa? Non sei particolarmente abile ai fornelli ma ti piace variare ogni giorno i menu casalinghi? Il robot da cucina Artisan 5KCF0104, allora, può decisamente fare al caso tuo. E ti aiutare a sviluppare la tua creatività in cucina. Dal primo al dessert, sono centinaia le pietanza che può preparare.



Ma passiamo subito in rassegna le sue principali caratteristiche tecniche e strutturali: Potenza motore: 450 Watt.

Altezza: 411 mm.

Profondità: 324 mm.

Larghezza: 314 mm.

Peso netto: 10,14 kg.

Livello massimo riempimento: 2,5 litri.

Sensore elettronico della temperatura.

Lama per impasto.

Giri al minuto: 100-2.300.

Materiale corpo : pressofuso.

: pressofuso. Capacità recipiente: 4,5 litri (equivalenti a 6 porzioni).

(equivalenti a 6 porzioni). 6 funzioni automatiche (friggere, bollire, stufare, cuocere a vapore, omogeneizzare, impastare).

(friggere, bollire, stufare, cuocere a vapore, omogeneizzare, impastare). Recipiente in acciaio inox con manici ergonomici.

Spie di indicazione della velocità.

Bicchiere graduato rimovibile.

Indicatore del tempo.

Selettore del tempo.

Coperchio a cerniera.

Foro di riempimento.

Controllo della temperatura di cottura da 40 a 140 °C.

Il robot da cucina Kitchenaid, quindi, è in grado di tagliare cipolle, tritare ghiaccio, grattugiare carote, miscelare impasti di dolci, preparare omogeneizzati e salse, montare la panna, impastare e far lievitare la pizza, bollire le zuppe, stufare o rosolare piatti a base di carne, cuocere a vapore pesce e verdure. Ma questi sono solo alcuni esempi.

Di quali accessori è provvisto Robot da cucina Kitchenaid Artisan

La versatilità del robot multifunzione con cottura Artisan Kitchenaid è strettamente legata agli accessori che si ricevono in dotazione. Per l’esattezza, nella confezione si trovano i seguenti elementi: Mescolatore StirAssist : per incorporare meglio gli ingredienti.

: per incorporare meglio gli ingredienti. Lama Multiblade : per mescolare, sminuzzare, tritare e ridurre in purea.

: per mescolare, sminuzzare, tritare e ridurre in purea. Frusta : per montare rapidamente albumi e panna ma anche preparare mousse, soufflé e altri tipi di dessert soffici.

: per montare rapidamente albumi e panna ma anche preparare mousse, soufflé e altri tipi di dessert soffici. Lama per impasto : per lavorare tutti i tipi di pasta lievitata.

: per lavorare tutti i tipi di pasta lievitata. Mini ciotola con lama Mini Multiblade per sminuzzare e miscelare ridotte quantità di ingredienti (per esempio quelli necessari alla preparazione del pesto).

per sminuzzare e miscelare ridotte quantità di ingredienti (per esempio quelli necessari alla preparazione del pesto). Contenitore interno della vaporiera. Cestelli sovrapponibili per cuocere al vapore.

Aggiungiamo che il coperchio a cerniera, grazie al foro centrale, permette di aggiungere ingredienti durante il processo di cottura, senza interromperlo, e si può lavare nella lavastoviglie. Il mescolatore brevettato StirAssist capovolge e mescola delicatamente gli ingredienti per una cottura perfettamente uniforme.

Quanto costa Cook processor Artisan Kitchenaid

Quanto costa il robot con funzione cottura Artisan Kitchenaid? Stiamo parlando di un marchio di fascia alta, si sa. E questo apparecchio, ormai è chiaro a tutti, è di livello molto elevato. Ma veniamo al dunque: il prezzo di listino è pari a 1.029 euro e l’acquisto può essere fatto anche tramite il sito ufficiale Kitchenaid.



Vi diamo però una dritta: presso le grandi catene specializzate in elettronica di consumo è possibile trovarlo a una cifra inferiore. Unieuro, per esempio, lo propone a 999 euro. Da Expert costa addirittura 799 euro. Certo, non sempre è disponibile, ma in alcuni casi potrebbe essere possibile ordinarlo.

Le opinioni di chi ha usato il Robot Artisan Kitchenaid