Vivi la casa in sicurezza con le promozioni 2022 di Hörmann

Redazione - 02 marzo 2022

Scopri i prodotti Hörmann in promozione

Al via la nuova campagna promozionale Hörmann su portoni sezionali e porte di ingresso valida fino al 31 dicembre 2022, che interesserà alcuni prodotti di punta proposti per l'occasione dall'azienda a prezzi estremamente vantaggiosi. Protagonisti della campagna sono il portone sezionale RenoMatic, i due portoncini d’ingresso Thermo65 e ThermoSafe, l’automazione per porte interne PortaMatic e la porta laterale in acciaio Edition46.



Frutto dell’impegno profuso dall’azienda in termini di Ricerca & Sviluppo, queste soluzioni si distinguono per l’elevata qualità dei materiali, la tecnologia d’avanguardia, la cura estetica, come anche per l’attenzione che Hörmann riserva ormai da anni all’imprescindibile tema della sostenibilità.



Ogni prodotto Hörmann garantisce elevate performance energetiche, ed è frutto di un ciclo produttivo improntato su severi criteri ecologici, a tutto vantaggio di un’importante riduzione delle emissioni di CO2 e quindi del benessere del pianeta.

Il portone sezionale RenoMatic in offerta

Sono 23 le dimensioni in promozione per il portone sezionale RenoMatic, disponibile a partire da 815 euro.



Le caratteristiche salienti del prodotto: Standard elevati in termini di isolamento termico , grazie agli elementi a doppia parete coibentati

, grazie agli elementi a doppia parete coibentati Livello di sicurezza superiore alla media italiana, se dotato di equipaggiamento antieffrazione RC2 certificato secondo la normativa DIN/TS 18194 (tecnologia con sovrapprezzo).

alla media italiana, se dotato di equipaggiamento antieffrazione RC2 certificato secondo la normativa DIN/TS 18194 (tecnologia con sovrapprezzo). Design curato in ogni dettaglio RenoMatic è personalizzabile grazie alle svariate finiture disponibili, tra cui l’originale novità Duragrain Diamond per grecatura L: sofisticata ed elegante, questa finitura crea un effetto ottico, impresso attraverso avanzate tecniche di stampa litografica, in grado di riprodurre una superficie cromaticamente non uniforme ma movimentata da nuances trasversali di colore.

RenoMatic è disponibile con pacchetto supplementare che inlcude la motorizzazione ProMatic 4, evoluta tecnologia che sfrutta il sistema di trasmissione del segnale radio BiSecur, in grado di assicurare il più alto livello di sicurezza.

La promozione sulla porta d’ingresso ThermoSafe

Proposta in promozione nelle dimensioni fino a 1250 × 2250 mm per il 2022 anche la porta d’ingresso ThermoSafe, a partire da 2414 euro. Linee pulite ed eleganza discreta, è disponibile in 15 motivi con o senza finestratura e 7 colori promozionali, tutti allo stesso prezzo.



ThermoSafe è è particolarmente indicata per chi ha esigenze di coibentazione termica, dato che il battente in alluminio a taglio termico, con spessore di 73 mm, garantisce una tenuta termica con valore UD fino a 0,87 W/(m²xK) .



Massima sicurezza grazie all’equipaggiamento RC3 di serie, alla serratura antieffrazione a 5 punti e al perno di sicurezza. Infine, Hörmann propone un ulteriore pacchetto supplementare che include la nuova versione ThermoSafe Hybrid, con lato esterno del battente in lamiera d’acciaio inossidabile, per una sicurezza antieffrazione e una stabilità dimensionale implementate.

La porta d’ingresso in acciaio Thermo65 in promozione

Hörmann include nella promozione anche la porta d’ingresso in acciaio Thermo65 in dimensioni fino a 1250 × 2250 mm, a partire da 1465 euro.

A caratterizzarla sono: Un battente in acciaio a taglio termico (con spessore di 65 mm)

Una serratura di sicurezza a cinque punti antieffrazione

Un profilo continuo antiscardinamento

La porta Thermo65 assicura un'elevata coibentazione termica (0,87 W/(m²xK)) e un buon livello di sicurezza: in termini di prestazioni antieffrazione, il portoncino dispone di serie di un equipaggiamento di sicurezza certificata RC2, che assicura una resistenza a un tentativo di scasso della durata di tre minuti in base agli standard convenzionali internazionali.

Design elegante e un'ampia gamma di finiture per personalizzarla: dalle pellicolate Decograin (Golden Oak, Dark Oak e Night Oak) sul lato interno ed esterno, alle superfici promozionali Matt Deluxe in abbinamento ai portoni RenoMatic. Sono inoltre disponibili sei motivi con o senza finestratura e sei colori promozionali tutti allo stesso prezzo. La porta assicura un'elevata coibentazione termica (0,87 W/(m²xK)) e un buon livello di sicurezza: in termini di prestazioni antieffrazione, il portoncino dispone di serie di un equipaggiamento di sicurezza certificata RC2, che assicura una resistenza a un tentativo di scasso della durata di tre minuti in base agli standard convenzionali internazionali.

La nuova automazione PortaMatic scontata