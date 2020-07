Tutto quello che devi sapere sui pergolati bioclimatici

Ecco perché acquistare un pergolato bioclimatico in alluminio

Pergole bioclimatiche retrattili

Le pergole bioclimatiche retrattili, come si intuisce dalla definizione stessa, sono caratterizzate da lamelle che possono rientrare su un lato: la schermatura, quindi, se l’utente lo desidera scompare completamente. E con la stessa facilità riappare. Si tratta di soluzioni perfette per il giardino, ma anche per il terrazzo e le aree con piscine.



La pergola in alluminio Taylor di New Time è dotata di un sistema motorizzato che utilizza l’energia elettrica per far scorrere le lamelle: l’utente non deve far altro che servirsi del telecomando in dotazione e scegliere, di volta in volta, la modalità più adatta alle proprie esigenze.



I profilati sono in alluminio estruso di grande sezione, il che contribuisce a definire l’eleganza del design, e aggiungiamo che le lame contengono al loro interno un materiale isolante e fonoassorbente che permette di ottenere una movimentazione ultra silenziosa. Inoltre sono provviste di una doppia guarnizione di tenuta all’acqua, con convogliatori laterali per il deflusso dell’acqua piovana.



Chi lo desidera può far installare pannelli laterali, punti luce e/o un sensore pioggia o vento per la chiusura automatica della pergola.