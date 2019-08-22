Come arredare la serra solare bioclimatica

L’allestimento della serra solare bioclimatica parte dalle dimensioni disponibili. In uno spazio raccolto bastano due poltrone e un tavolino, disposti per ammirare il giardino senza ostacolare l’accesso dalla casa. Una superficie più ampia permette di inserire un divano oppure un tavolo con sedie per una pausa in compagnia. È meglio scegliere una funzione prevalente, evitando di riempire ogni centimetro.



Gli arredi bassi lasciano più visibile il paesaggio, mentre davanti alle vetrate scorrevoli o pieghevoli deve rimanere lo spazio necessario per aprirle e passare comodamente. La disposizione va studiata anche rispetto all’esposizione al sole e alle schermature presenti, per evitare luce diretta e abbagliamento sulle sedute.



Nella scelta dei mobili considera le variazioni di temperatura e umidità di uno spazio non climatizzato: arredi adatti anche agli ambienti outdoor possono essere una soluzione pratica. Rivestimenti sfoderabili e materiali resistenti all’esposizione solare aiutano nella gestione quotidiana. Colori e finiture in continuità con la casa creano un insieme armonioso, lasciando protagonista il panorama oltre le vetrate.