Pergole bioclimatiche addossate, tutto quello che c'è da sapere

Quali permessi servono per pergole bioclimatiche addossate

Il Decreto Legislativo numero 222 del 25 novembre 2016 specifica in quali casi la pergola addossata non richiede permessi.

Se realizzata con materiali leggeri e facilmente amovibile rientra nel contesto di edilizia libera.

In un contesto condominiale potrebbe essere necessaria l'approvazione da parte dell'assemblea.

È necessario rivolgersi all'Ufficio Tecnico del Comune se ci sono chiusure laterali in vetro. In questo caso la pergola potrebbe essere considerata un aumento di cubatura dell'edificio e richiedere autorizzazioni.



Energy Pergola di Gibus ha lame integrate con pannelli fotovoltaici per ottimizzare il consumo energetico degli optional presenti al suo interno.