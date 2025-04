Pergole in alluminio per esterni, perché sceglierle

Pergola in alluminio: i vantaggi

Le pergole in alluminio per esterni possono essere collocate in giardini, terrazzi o in prossimità di piscine. Forniscono un'ampia zona d'ombra e regalano eleganza ad ogni contesto.

Materiale riciclabile al 100%, l’alluminio consente di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente in ogni fase della sua vita.

I migliori produttori utilizzano alluminio estruso e verniciato a polveri. Il processo di verniciatura rende il materiale ancora più resistente e altamente personalizzabile nel colore.

Queste strutture non richiedono trattamenti specifici ma una manutenzione minima.



La pergola R203 Pergolife di BT Group è realizzata in alluminio con copertura in tessuto PVC dalle proprietà oscuranti ed ignifughe.