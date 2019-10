Scopri cosa fare per usufruire del bonus per la stufa a pellet

Redazione - 28 luglio 2015

Le novità per il Bonus stufa a pellet 2019

Dal primo luglio 2019, chi acquista una stufa a pellet (o un climatizzatore, nuovi infissi, boiler a pompa di calore) può usufruire non più della vecchia detrazione Irpef bensì di uno sconto immediato del 50 per cento sul prezzo di vendita. La convenienza quindi aumenta, perché non c’è più bisogno di aspettare dieci anni in totale come accade per lo sgravio.



Il cosiddetto Decreto Crescita, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nell’estate 2019, prevede una serie di misure fiscali finalizzate a favorire la crescita economica del Paese, a rilanciare gli investimenti privati e tutelare il made in Italy. Un ruolo primario, in questa legge, ha il risparmio energetico. Perché ormai è chiaro che non può esserci crescita senza risparmio di energia.



In foto la stufa a pellet Wall disegnata da Patricia Urquiola per MCZ e lanciata proprio nel 2019. Ha una forma cilindrica, è priva di griglie di aerazione frontali ed è realizzata interamante in acciaio. Le tubature e tutti gli elementi tecnici sono nascosti alla vista.

Cosa fare per usufruire dello sconto sulla stufa

Come avere lo sconto del 50 per cento previsto dal Decreto Crescita nel momento in cui si acquista una stufa a pellet? Semplicemente effettuando una cessione del credito. Per essere più chiari, il pagamento deve avvenire sempre e solo tramite bonifico (come nel caso delle detrazioni) e nella fattura viene indicato l’intero importo, ma sarà necessario versarne solo la metà.



Occorre poi comunicare all’Agenzia delle Entrate (non c’è invece l’obbligo di comunicazione anche all’Enea) l’avvenuta cessione del credito e quest’ultima renderà disponibile, per colui che ha effettuato la vendita della stufa, la somma in questione come credito d’imposta da utilizzare nell’arco di cinque anni. Anche il commerciante, quindi, ottiene un vantaggio da questo modus operandi.



In foto la stufa a pellet Vyda Air Tight di Edilkamin, con focolare in ghisa e uscita fumi posteriore. Questo apparecchio consente di programmare lo spegnimento ritardato (Funzione Night) e disattivare la ventilazione forzata mantenendo la convenzione (Funzione Relax). C’è anche il radiocomando.

Le altre agevolazioni di cui è possibile usufruire