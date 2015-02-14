Tutto quello che devi sapere sulla tapparella blindata

Perché scegliere una tapparella blindata certificata

Abitare in una casa sicura ci rende più tranquilli, soprattutto durante la notte o quando ci allontaniamo per andare al lavoro o in vacanza. Se acquisti una tapparella blindata certificata la protezione sarà reale, perché è stata sottoposta ai test anti-scasso e li ha superati secondo le norme europee.



La condizione indispensabile è che venga installata in modo corretto da professionisti del settore. Solo in questo modo otterrai ciò che il prodotto ha promesso ed eviterai spiacevoli sorprese.



GruppoEsse propone Thorax SuperBlind, una tapparella blindata che coniuga design ed elevata sicurezza. I profili sono in alluminio ad alto spessore e le lamelle regolabili.