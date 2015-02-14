Tutto quello che devi sapere sulla tapparella blindata

Redazione - 14 febbraio 201519 novembre 2025
La tapparella blindata crea una barriera anti intrusione che ci protegge dai malintenzionati: quali aspetti valutare prima dell'acquisto.
Abitare in una casa sicura ci rende più tranquilli, soprattutto durante la notte o quando ci allontaniamo per andare al lavoro o in vacanza. Se acquisti una tapparella blindata certificata la protezione sarà reale, perché è stata sottoposta ai test anti-scasso e li ha superati secondo le norme europee.
La condizione indispensabile è che venga installata in modo corretto da professionisti del settore. Solo in questo modo otterrai ciò che il prodotto ha promesso ed eviterai spiacevoli sorprese.
GruppoEsse propone Thorax SuperBlind, una tapparella blindata che coniuga design ed elevata sicurezza. I profili sono in alluminio ad alto spessore e le lamelle regolabili.
La tapparella blindata si può movimentare con il classico sistema manuale dotato di apposita cinghia. I modelli moderni integrano un motore elettrico che comanda l'alzata e l'abbassamento del serramento. Questa soluzione è particolarmente utile quando la finestra è di gradi dimensioni e l'alzata manuale richiederebbe un certo sforzo.
In questo caso la tapparella si aziona tramite un pulsante collegato alla rete elettrica oppure utilizzando un telecomando. Attraverso una centralina si può chiudere anche a distanza se hai dimenticato di farlo prima di uscire di casa. In caso di black-out si apre manualmente sbloccando l'argano.
È certificata in classe 4 di sicurezza Rollblind di Incovar. È in alluminio estruso e acciaio zincato. Non servono lavori di muratura perché viene installata nel cassonetto esistente.
Proprio come le persiane blindate anche la tapparella blindata deve rispettare la norma UNI EN 1630 in termini di sicurezza.
|Classe di Resistenza
|Descrizione dell'Attacco
|Attrezzi Utilizzati
|Tempo Minimo di Resistenza
|RC2
|Si cerca di forzare la tapparella con strumenti semplici.
|Attrezzi semplici (cunei, pinze, cacciaviti di piccole dimensioni).
|3 minuti
|RC3
|Forzatura con ulteriori attrezzi.
|Attrezzi semplici più un piede di porco.
|5 minuti
|RC4
|Attacco da parte di un ladro esperto.
|Attrezzi da taglio, sega, trapano, martelli, piede di porco più grande.
|10 minuti
|RC5
|Tentativo di intrusione da parte di un ladro molto esperto.
|Tutti gli attrezzi precedenti più utensili elettrici (trapano a batteria, sega a gattuccio).
|15 minuti
Ibrida 2.0 Strong di Sikur Home offre una notevole protezione con classe RC4. È realizzata in alluminio estruso con all’interno una barra in acciaio zincato.
È preferibile optare per una tapparella blindata prodotta con materiali resistenti e di altissima qualità. L'alluminio è leggero ma estremamente resistente. L'acciaio offre il massimo livello di sicurezza meccanica, risultando estremamente difficile da tagliare o piegare.
Per quanto riguarda l'estetica è possibile la massima personalizzazione. Le verniciature permettono di scegliere tra una vasta gamma di colori RAL. È molto richiesta anche la finitura effetto legno.
Sekurlook di Mv Line è una tapparella antieffrazione a stecche asolate per modulare l'entrata della luce. È un prodotto in alluminio estruso, in classe RC2.
Il prezzo di una tapparella blindata dipende da una serie di fattori: la dimensione, la finitura richiesta, la tecnologia applicata e il livello di sicurezza che offre.
In media, per un avvolgibile in classe RC2 o RC3 bisogna mettere in conto una spesa che varia dai 400 ai 700 euro al metro quadro. Se desideri un serramento in classe RC3 o RC4 dovrai spendere intorno agli 800-1000 euro al metro quadro.
Lupin di Pracal è un avvolgibile autobloccante in classe 4, uno dei livelli più alti nel settore delle abitazioni residenziali. Il telo è progettato per bloccarsi in caso di manomissione.