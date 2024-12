Meglio tapparelle in alluminio o PVC, i nostri consigli per la scelta

Redazione - 18 febbraio 2015

I vantaggi delle tapparelle in PVC

La scelta tra tapparelle in alluminio o PVC dipende dal nostro gusto personale, da ragioni di natura economica, dalle esigenze di sicurezza e condizioni climatiche. Le tapparelle in PVC rappresentano la scelta migliore per chi cerca un buon rapporto qualità prezzo. Il PVC è un materiale resistente agli agenti chimici e offre un ottimo isolamento termico e acustico. Resistono a temperature molto fredde o torride e non formano goccioline di condensa. Sono facili da pulire e i colori chiari, in particolare, offrono maggiore resistenza. Non tendono a sbiadire facilmente, mantenendo così la loro bellezza anche dopo anni. Possono essere trattate per imitare l'aspetto del legno o qualsiasi colore desideri. Cassonetti in PVC di WnD, un sistema che assicura la massima estetica e un isolamento termico perfetto.

I contro delle tapparelle in PVC

I nuovi serramenti in PVC rappresentano una vera e propria evoluzione tecnologica, in grado di superare le problematiche che caratterizzano le versioni datate o più economiche. Una delle principali criticità riguarda la loro capacità di deformarsi quando vengono installati su finestre di grandi dimensioni. Inoltre, rispetto all’alluminio, il PVC offre una bassa resistenza allo scasso. Questo materiale è più suscettibile ai danni provocati dai raggi solari, con il tempo i colori più scuri tendono a sbiadire. Inoltre, è meno resistente agli impatti della grandine. Scegli la qualità con i Cassonetti monoblocco in PVC di Oknoplast, per godere delle migliori performance che solo un serramento moderno può regalare.

Tapparelle in alluminio estruso o coibentato

Le tapparelle in alluminio coibentato offrono resistenza gli agenti atmosferici estremi come la grandine. Le stecche sono realizzate con materiale ad alta densità, non si deformano e sono trattate con una verniciatura antigraffio. Assicurano un buon isolamento termico, mantenendo una temperatura confortevole e al contempo riducendo i rumori esterni. Le tapparelle blindate in alluminio estruso offrono un ottima resistenza ai tentativi di scasso. Il loro livello di sicurezza e affidabilità giustifica l'investimento a lungo termine. Potrebbe essere la soluzione perfetta per le zone a maggiore rischio di intrusione, come i piani bassi. Entrambe le tipologie possono essere realizzate in una vasta gamma di colori, adattandosi facilmente a qualsiasi stile della casa o preferenza estetica. Sekurlook di MV Line, tapparella antieffrazione in alluminio estruso.

Gli svantaggi dell'alluminio rispetto al PVC