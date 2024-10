Costo tapparelle elettriche: cosa devi sapere

Quali fattori influenzano il costo delle tapparelle elettriche

Occorre poi considerare la manodopera necessaria per l'installazione che dipende molto dal tipo di lavoro richiesto e dal materiale del serramento. Prodotti più pesanti richiederanno motori per tapparelle più grandi che ne supportino il peso . Ciò potrebbe far aumentare il costo del montaggio.

La procedura di installazione delle tapparelle motorizzate può avvenire su qualsiasi finestra. Dalla scorrevole al modello a battente. In media, il costo delle tapparelle elettriche è di circa il doppio rispetto a quelle manuali. I prezzi variano tra i 150 e i 500 euro al metro quadrato per finestre di dimensioni standard .

Quanto costa motorizzare una tapparella manuale

Se possiedi tapparelle manuali, puoi motorizzarle installando un motore elettrico, che permette di alzarle e abbassarle in modo pratico e veloce.

Il costo di installazione delle tapparelle elettriche dipende dal tipo di motore che scegli e dal sistema di funzionamento. Generalmente il prezzo di partenza oscilla intorno ai 100-170 euro a seconda della sua potenza di sollevamento. Il mercato offre meccanismi avvolgibili elettrici semplici che consentono il montaggio fai da te.

Il motore tubolare è il più diffuso e viene installato direttamente all’interno del tubo avvolgitore della tapparella. Questa soluzione è compatta e non richiede molto spazio. È adatto per la maggior parte delle tapparelle, sia in nuovi impianti che per l'adeguamento di quelle già esistenti.