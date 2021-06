La nostra guida all'acquisto del termocamino a legna

Come funziona un termocamino a legna

Il termocamino a legna rappresenta l’evoluzione del tradizionale caminetto. È composto da 3 elementi principali:

Il focolare che rappresenta il cuore del sistema, nel quale avviene il processo di combustione, e che è opportunamente rivestito con materiali termoisolanti.

La cappa che serve per convogliare il fumo generato dalla combustione stessa.

La canna fumaria, attraverso cui il fumo viene raccolto ed espulso all'esterno.



Un altro componente di primaria importanza è lo sportello in vetro ceramico trasparente, che consente di creare una camera chiusa e rende possibile l’irraggiamento del calore.



I termocamini possono essere ad acqua oppure ad aria. Nel primo caso il fluido termovettore è appunto l’acqua; il termocamino riscalda per irraggiamento il locale in cui si trova ma è anche possibile collegarlo con facilità al sistema di riscaldamento presente in casa, di qualunque tipologia sia. Inoltre può produrre acqua calda sanitaria.



I modelli ad aria, invece, riscaldano esclusivamente la stanza in cui vengono installati e non permettono di ottenere acqua calda; per ovviare si possono realizzare canalizzazioni ad hoc, ma si tratta di interventi complessi e comunque i risultati non sono ottimali.



L’offerta in commercio relativa ai termocamini ad acqua è molto ampia, di conseguenza potrebbe risultare non facile individuare l’interlocutore giusto. Ma ti diamo una dritta decisiva che coincide con un nome: Vulcano. Azienda fondata negli anni Settanta ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, col tempo ha conquistato un posto d’onore fra i leader del settore a livello nazionale.



Ogni prodotto è rigorosamente made in Italy, si usano soltanto i migliori materiali e la decisione di specializzarsi esclusivamente nei termocamini a legna è significativa, perché si traduce in prezzi convenienti e in un’attenzione estrema alle necessità del cliente. Il fiore all’occhiello di Vulcano è la collezione di termocamini StarGold, che stai per scoprire insieme a noi.