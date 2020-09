Appuntamento in fiera con EXPOCASA, il salone dell'arredamento di Torino

Redazione - 24 settembre 2020

Expocasa 2020, il Salone dell’arredamento

Un grande showroom dedicato all’home style, un percorso espositivo che si snoda tra le migliori proposte sul mercato per tutti gli spazi abitativi: stiamo parlando di Expocasa, il salone di riferimento per tutto il nord ovest d’Italia per tutto quello che riguarda l’arredamento, che torna a Torino da sabato 26 settembre a domenica 4 ottobre 2020 . I 20 mila metri quadrati dell’Oval Lingotto che fanno da cornice all’atteso appuntamento rivivono dopo la lunga sosta imposta dall’emergenza sanitaria, diventando uno spazio unico in cui scoprire e confrontare idee, stili, tendenze, in tutta sicurezza.



Per premiare la fedeltà del proprio pubblico, Expocasa 2020 sarà eccezionalmente ad ingresso gratuito per tutti i nove giorni dell’evento.

Cosa ci attende in fiera a Torino

Expocasa da oltre 50 anni segue e anticipa l’evolversi del gusto dell’abitare e lo racconta offrendo la più ampia e declinata offerta di soluzioni per l’arredo: dal living alla cucina, dalla zona notte alla zona benessere, ma anche serramenti, impianti di condizionamento e domotica per una casa bella, funzionale e intelligente.



Per chi ama lo stile classico, quello moderno o il design contemporaneo, per chi non vuole rinunciare alla tradizione e all’eccellenza artigiana e chi poi predilige la tecnologia anche tra le mura di casa: Expocasa risponde alle esigenze di tutti coloro che vogliono dare nuova vita agli spazi abitativi interni ed esterni.



Ma il salone torinese è anche molto di più, offrendo al grande pubblico un calendario di appuntamenti, talk e workshop : nei nove giorni di fiera si potranno scoprire i segreti del decluttering e dell’arte del riordino, le regole del galateo e l’arte dell’accoglienza, le basi dell’armocromia applicata agli interni, ricevere consigli su come ristrutturare casa e su come ottimizzare al meglio gli spazi domestici, ma anche focus sulla fotografia di interni e consigli per un marketing immobiliare strategico ed efficace per poter rendere più appetibile la propria casa in vista di un affitto breve o di una vendita.

Tutte le informazioni per raggiungere Expocasa