Il Salone del Mobile rinviato al 2021 a causa del Coronavirus

Una decisione inevitabile

C’era da immaginarselo, adesso è ufficiale: dopo le Olimpiadi, Vinitaly, il Cibus e il Cosmoprof, anche il Salone internazionale del Mobile è stato annullato per quanto riguarda questo 2020. In compenso, si sa già che l’evento è slittato all’aprile del 2021 e, per l’esattezza, l’appuntamento sarà dal 13 al 18. La diffusione del contagio e il lockdown ormai mondiale imposto dai vari governi al fine di arrestarla nel più breve tempo possibile ha reso inevitabile tale decisione, come del resto la cancellazione, appunto, di tanti altri eventi. Grandi e di portata più ridotta. Gli organizzatori della manifestazione, qualcuno lo ricorderà, avevano già posticipato il Salone da aprile a giugno (16-21, sempre per essere precisi), ma nel frattempo la situazione si è aggravata e le incertezze per il medio periodo non hanno lasciato altra scelta. L’annuncio è stato dato “con le lacrime agli occhi”, dal presidente Claudio Luti: “La priorità in questo momento è salvare le aziende. Il Salone esiste perché esistono le aziende”. “Si tratta di una decisione dolorosissima – ha fatto eco il presidente di FederlegnoArredo Emanuele Orsini – prima di tutto per il contesto drammatico in cui avviene, con il Covid19 che ha messo in ginocchio la Lombardia, l’Italia e non solo, in secondo luogo perché rinviamo di un anno la manifestazione del design più importante al mondo: un evento internazionale unico, simbolo dell’eccellenza del made in Italy, con 400mila buyer provenienti da tutto il mondo e con l’adesione entusiasta di un’intera città”.