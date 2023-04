Scopri le nuove tendenze del Salone del Mobile 2023

Personalizzazione per arredi

Una delle prime tendenze che si respirano visitando il Salone del Mobile 2023 riguarda la personalizzazione degli arredi di tutti gli ambienti, siano questi una cabina armadio “cucita” ah hoc in base al guardaroba di chi la frequenta, una parete attrezzata o anche un semplice armadio.



In quest'ottica Lema ha presentato nuovo il sistema modulare VentiTre ad alta personalizzazione e realizzato con materiali interamente riciclabili e abbinabilia piacere, con una vasta gamma di cromie e finiture capaci di rendere unico ogni pezzo. Anche l’armadio Lena, l’ultima proposta firmata per l'azienda da Piero Lissoni, è caratterizato dalla combinazione di materiali e finiture diverse e dalla maniglia a scomparsa che delinea i confini della doppia combinazione scelta.



Anche le prospettive architettoniche allargano gli orizzonti grazie all’evoluzione del Sistema Freedhome di Caccaro, che libera le pareti domestiche, favorendo un nuovo modo di abitare più fluido, dove gli ambienti assumono una valenza polifunzionale e personalizzabile “su misura” come un abito sartoriale, che rispecchia perfettamente i gusti e le abitudini di chi vi abita. Via libera, quindi, ai moduli contenitivi, oppure ad un’organizzazione a scomparsa per valorizzare ancor di più l’architettura degli spazi.

Anche le sedie diventano complementi di rilievo, pronti a “vestire” la zona living, come nel caso delle ultime sedute Youpi, proposte da Bonaldo come inno alla convivialità e al desiderio di trascorrere insieme del tempo comodi e piacevolmente. Il loro originale e insolito profilo fa riaffiorare alla mente quello di una figura umana stilizzata pronta ad abbracciare e accogliere chi si siede, con stile e comfort. La struttura si compone di più forme diverse, ma unite tra loro da un unico rivestimento, che può essere scelto a seconda dei gusti nelle varianti in tessuto o in pelle. Anche la base cilindrica svasata che sorregge la seduta può essere sostituita a libero piacimento con le più tradizionali quattro gambe metalliche.