Muore Enzo Mari, punto di riferimento nel mondo del design

Enzo Mari: la coscienza dei designer

Il 19 ottobre 2020 è morto all’età di 88 anni Enzo Mari: artista poliedrico e filosofo prestato al mondo del design. Era ricoverato per Covid-19 al San Raffaele di Milano, assieme alla moglie, la critica d’arte Lea Vergine. Lo ha seguito il giorno successivo la moglie Lea vergine, curatrice e critica d'arte sua compagna di una vita.

La scomparsa del designer coincide con l’apertura della grande mostra a lui dedicata alla Triennale di Milano (in programma sino al 18 aprile 2021), curata da Hans Ulrich Obrist, che lo ha definito “Leonardo Contemporaneo” per l’enormità di interessi, opere, argomenti da lui trattati dal Dopoguerra ad oggi.

Mari difatti è stato: un docente universitario, un attivista politico, un teorico, un artista fuori dagli schemi, oltre che un designer nell’ambito della grafica, della pittura, dell’allestimento, dell’architettura.

La sua opera è stata ritenuta fondamentale nello sviluppo e nella formazione del design italiano e nell’affermarsi del concetto del Made in Italy. Non a caso gli oggetti da lui ideati (più di 1500), prodotti dalle più note aziende del settore (Zanotta, Driade, Danese, Magis, solo per citarne alcune) sono esposti nei più importati musei del mondo.

Non si formò come architetto Mari, ma studiò arte e letteratura all’Accademia di Brera negli anni ’50, approfondendo temi psicologici sulla percezione visuale e sull’aspetto sociale del design. Attivo come teorico, applicò da subito i suoi studi personali al mondo del disegno industriale, iniziando un sodalizio con l’azienda milanese Danese.

Per lui gli oggetti non dovevano essere solamente belli e accattivanti, ma senza dubbio funzionali, semplici da realizzare, pratici da utilizzare.