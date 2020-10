Arriva il freddo, ecco le nuove trapunte per il letto

Redazione - 17 giugno 2013

Trapunta o piumino? Qual è la scelta migliore

Sono in molti a chiedersi se sia meglio scegliere per il proprio letto una trapunta o un piumino. Ebbene, non può esserci una risposta secca e univoca: semplicemente, si tratta di prodotti differenti. La trapunta, chiamata anche piumone, è un capo invernale “finito”; l’imbottitura è cioè trapuntata insieme al tessuto esterno in modo da formare uno strato unico. Il letto resta sempre in ordine e rifarlo è un gioco da ragazzi.



Inoltre la misura è maggiore rispetto a quella del letto, quindi c’è sempre una porzione che cade da entrambi i lati restituendo un effetto di grande eleganza. Il piumino è invece un prodotto a sé stante che deve essere inserito nel sacco copripiumino; se è vero che questa operazione può risultare un po’ noiosa, e che per rifare il letto occorrono qualche minuto e una dose di energia in più, è anche vero che basta cambiare copripiumino per variare il look della camera da letto. E la scelta, per quanto riguarda i tessuti ma soprattutto i colori e le fantasie, è a dir poco ampia.



E ancora, mentre le trapunte hanno una pesantezza fissa, ovvero un’imbottitura in genere da 300 g/mq, i piumini sono di diverse grammature ed è molto facile trovare una soluzione che soddisfi pienamente le esigenze individuali. In più il piumino è più piccolo della trapunta, di conseguenza il lavaggio risulta più agevole.

Come scegliere il colore della trapunta

Ci sono quelle a tinta unita, quelle double face, quelle caratterizzate da motivi classici – fiori e quadrettoni in primis – e quelle che invece catturano l’attenzione con i loro disegni più moderni, stilizzati. Ci sono quelle dai colori delicati e/o neutri e quelle dalle tinte molto accese: sì, la scelta relativa alle trapunte, oggi, è praticamente infinita. Come orientarsi e trovare il modello giusto?



Lo stile della camera da letto, gli arredi già presenti, i colori dei mobili, del pavimento, dei rivestimenti ma anche dei complementi devono essere considerati un vincolo. Nel senso che è importante scegliere una trapunta che si integri armoniosamente nel contesto, sotto ogni punto di vista.



Un modello con tradizionali fantasie floreali può risultare stonato in una stanza connotata da un mood contemporaneo e minimalista; una trapunta con motivi astratti e geometrici, invece, non è molto adatta a una camera shabby chic. Sono soltanto esempi, per far comprendere che dal punto di vista stilistico è preferibile percorrere la strada della continuità: classico con classico, moderno con moderno.



Il discorso cambia nettamente a proposito dei colori. Diventa il contrario; è meglio, cioè, puntare sul contrasto. Se l’arredamento è piuttosto scuro, una trapunta chiara o dai colori molto tenui diventa ambasciatrice di luminosità. Se l’arredamento è chiaro, un piumone dai toni più scuri dona maggiore personalità.

Texture e nuance di tendenza per le nuove trapunte di CINELLI PIUME E PIUMINI

La storica azienda toscana CINELLI PIUME E PIUMINI propone, per la stagione 2020/2021, una collezione di trapunte composta da modelli realizzati in svariati stili: classico, glamour, metropolitano e romantico. Anche la disponibilità delle fantasie e dei colori è ampia e diversificata; si va dai motivi floreali a quelli geometrici, dalle tonalità pastello a quelle più accese e vivaci, passando per le nuance neutre che mettono tutti d’accordo. Non mancano, d’altra parte, eleganti proposte monocromatiche.



Il comfort e il giusto grado di calore sono garantiti dall’imbottitura di elevata qualità: si sceglie fra i modelli in 100% piumino d’oca bianca siberiana e quelli 95% piumino d’oca bianca ungherese; fra la versione Standard, consigliata per gli ambienti che vengono riscaldati per poche ore al giorno, e quella Medium, indicata invece per le camere più calde.



Ricordiamo che le trapunte, così come tutte le altre proposte firmate CINELLI PIUME E PIUMINI, vengono realizzate interamente in Italia, per l’esattezza nello stabilimento di Buggiano, in provincia di Pistoia, dove ha anche sede l’azienda. In più, si tratta di prodotti tracciati, sicuri e certificati. Hanno tutti la label Nomite e di conseguenza sono adatti anche alle persone allergiche alle polveri domestiche.

Le trapunte ecosostenibili di Gabel

Gabel, un altro storico marchio italiano specializzato nella produzione di biancheria per la casa, propone anche trapunte ecosostenibili: quelle appartenenti alle collezione Naturae ed Ethos. Le prime sono caratterizzati sia da colori che da fibre naturali, cioè cotone e lana merinos.



La trapuntatura piazzata è eseguita a mano e le delicate stampe – disegni in jacquard, raffinati ricami, fantasie di foglie, fiori e righe che trasmettono un senso di tranquillità - sono realizzate con pigmenti naturali. Tutti i piumoni di questa gamma sono inoltre caratterizzati da un packaging in cartone riciclato che rappresenta un concreto sostegno al Wwf.



La collezione Ethos, presentata nel 2020, è la prima in Italia con la certificazione internazionale GOTS per prodotti tessili realizzati con fibre da agricoltura biologica; per le trapunte, in particolare, sono stati utilizzati sia materiali naturali (cotone, lana, kapok e lattice) che materiali rigenerati come la piuma e il poliestere (certificazione GRS). Le stampe sono 4: Virtus : evoca vegetazione che reagisce e riconquista con forza il proprio spazio.

: evoca vegetazione che reagisce e riconquista con forza il proprio spazio. Glacies : è in invito ad adottare un comportamento ecologicamente virtuoso, salvaguardare l’ambiente e contrastare lo scioglimento dei ghiacciai.

: è in invito ad adottare un comportamento ecologicamente virtuoso, salvaguardare l’ambiente e contrastare lo scioglimento dei ghiacciai. Globe : una stampa che richiama la situazione attuale dei nostri mari e oceani; il profilo disegnato che contorna le tartarughe rappresenta un riparo illusorio dalla plastica che invade le acque.

: una stampa che richiama la situazione attuale dei nostri mari e oceani; il profilo disegnato che contorna le tartarughe rappresenta un riparo illusorio dalla plastica che invade le acque. Filos: Elefanti, lupi, leopardi, gufi, scoiattoli, cervi sono solo alcuni degli animali che popolano il nostro pianeta e necessitano di essere protetti.

Il packaging è realizzato con carta e cartone ottenuti da materia prima legnosa da foreste gestite in modo eticamente ed ecologicamente sostenibile.

Imbottitura in piuma per le proposte Daunenstep

Nel catalogo dell’azienda altoatesina Daunenstep troviamo trapunte bicolore (e la gamma cromatica è estremamente variegata) e trapunte fantasia. Le prime sono disponibili nella versione Classic Winter e Mid Season e presentano tutte un’imbottitura 90 per cento piumino e 10 per cento piumetta nonché un rivestimento 100 per cento cotone.



Le trapunte fantasia hanno invece un’imbottitura 100 per cento piumino e un rivestimento in poliestere e cotone oppure soltanto in cotone, a seconda dei modelli. Garantite 10 anni, tutte le trapunte prodotte da questo marchio sono anallergiche; la piuma utilizzata è esclusivamente di provenienza europea e aggiungiamo che la Daunenstep aderisce ai standard richiesti dall'Edfa (Associazione europea produttori di imbottiti in piuma), il che significa che è esclusa qualsiasi possibilità di maltrattamento degli animali.



Fra trapunte double face e trapunte fantasia, la scelta è molto ampia e possiamo dividere le proposte in due categorie: classiche e contemporanee. La sobrietà è una peculiarità comune a tutte.

