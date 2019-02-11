Tutto quello che c'è da sapere sui pavimenti interni in resina

Lavorazioni ed effetti per pavimenti interni in resina

I pavimenti in resina effetto spatolato vengono realizzati distribuendo il prodotto con delle apposite spatole. Attraverso movimenti incrociati si crea una sensazione ottica di movimento. Il nuvolato si ottiene sovrapponendo varianti dello stesso colore per creare sfumature morbide e irregolari. Sono in entrambi i casi delle lavorazioni eleganti e molto apprezzate negli interni moderni.



Tra gli effetti più amati ci sono quelli che richiamano il cemento e il suo look industrial. Con la resina è possibile replicare la bellezza del marmo e l'aspetto del legno con le sue calde tonalità.