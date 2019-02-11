Redazione - 11 febbraio 201916 marzo 2026
Tutto quello che c'è da sapere sui pavimenti interni in resina
Una guida completa sui pavimenti interni in resina: tipologie di resina, pregi e difetti, lavorazioni, effetti e prezzi di una scelta di tendenza.
Redazione - 11 febbraio 201916 marzo 2026
Pavimenti interni in resina: perché sono sempre più richiesti
I pavimenti interni in resina sono tra le soluzioni più apprezzate nella progettazione di ambienti indoor moderni o classici contemporanei.
- I pavimenti in resina non hanno fughe e donano alla superficie un'elegante continuità estetica.
- La resina può essere applicata sopra il massetto oppure il pavimento esistente. Ciò la rende ideale in caso di ristrutturazione dell'abitazione. Lo spessore ridotto (2-3 mm circa) evita la regolazione in altezza delle porte interne.
- È un materiale idrorepellente, resistente all’usura ed igienico. Può essere steso in ogni ambiente domestico, anche in bagno e cucina.
- Il pavimento in resina risulta caldo e vellutato al tatto. Camminare a piedi nudi in ogni stanza sarà un piacere.
Tipologie di resina per pavimenti interni
Nel settore dei pavimenti interni in resina vengono utilizzati soprattutto sistemi poliuretanici, epossidici e cicli a base cementizia additivata con resina. La scelta dipende dal tipo di ambiente, dal supporto esistente e dal risultato estetico che si vuole ottenere.
- La resina poliuretanica ha una buona elasticità e tollera le piccole dilatazioni dei supporti. Potrai scegliere tra finiture lucide, opache o satinate.
- Le resine epossidiche creano pavimenti estremamente impermeabili e sono particolarmente indicate nei locali esposti al vapore, come cucine e bagni.
- Nei sistemi decorativi a base cementizia la resina viene combinata con componenti minerali per creare superfici materiche. Il risultato è simile a quello del gres effetto cemento.
Pavimenti interni in resina: aspetti critici da conoscere
I pavimenti interni in resina presentano anche alcuni limiti che è importante valutare prima della decisione finale.
- La realizzazione del pavimento in resina richiede diverse fasi: preparazione del supporto, primerizzazione, applicazione degli strati e finitura protettiva. Deve essere eseguita da professionisti specializzati. Errori nella preparazione del fondo o nella miscelazione dei materiali possono compromettere il risultato finale e causare problemi nel tempo.
- Le resine epossidiche tendono ad ingiallire se non protette con finiture specifiche. È quindi importante verificare con il produttore la stabilità del ciclo scelto, soprattutto negli ambienti che ricevono la luce del sole per molte ore al giorno.
- La resina, pur essendo resistente, si può rovinare se cadono oggetti paticolarmente pesanti o appuntiti.
- Lo spessore ridotto favorisce la trasmissione del calore se l'impianto di riscaldamento è a pavimento. Tuttavia, è fondamentale assicurarsi che il tipo di resina scelto tolleri le dilatazioni termiche e non generi microfessurazioni.
Lavorazioni ed effetti per pavimenti interni in resina
I pavimenti in resina effetto spatolato vengono realizzati distribuendo il prodotto con delle apposite spatole. Attraverso movimenti incrociati si crea una sensazione ottica di movimento. Il nuvolato si ottiene sovrapponendo varianti dello stesso colore per creare sfumature morbide e irregolari. Sono in entrambi i casi delle lavorazioni eleganti e molto apprezzate negli interni moderni.
Tra gli effetti più amati ci sono quelli che richiamano il cemento e il suo look industrial. Con la resina è possibile replicare la bellezza del marmo e l'aspetto del legno con le sue calde tonalità.
Quanto costano i pavimenti interni in resina
Il prezzo del pavimento in resina varia in base alla complessità del lavoro, alla dimensione dell'ambiente e al livello di personalizzazione richiesto.
Il costo medio è di circa 40 euro al metro quadrato se scegli un progetto standard monocolore. La superficie può arrivare a costare dai 130 ai 150 euro al metro quadro se desideri creare ambienti sofisticati, con particolari effetti cromatici.
Se il supporto necessita di interventi di consolidamento o livellamento, il ciclo applicativo diventa più complesso e il costo aumenta. Anche le eventuali finiture decorative realizzate manualmente incidono sul prezzo finale.
FAQ sui pavimenti interni in resina: domande frequenti
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Qual è il costo minimo di un pavimento in resina in un appartamento di 100 mq?Il prezzo minimo per rivestire un pavimento di 100 mq con la resina è di circa 4.000 euro. La spesa riflette la manodopera specializzata e i numerosi passaggi necessari per garantire una finitura perfetta.
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Qual è la durata media di un pavimento in resina ben mantenuto?Il pavimento in resina può durare oltre 20 anni. Uno dei suoi grandi punti di forza è la ripristinabilità: con una semplice levigatura e l'applicazione di un nuovo strato di resina la superficie rovinata torna come nuova.
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Come si pulisce il pavimento in resina?La manutenzione è semplicissima grazie all'assenza di fughe. È sufficiente utilizzare un panno in microfibra inumidito con acqua e detergenti neutri non schiumogeni. Evita prodotti aggressivi, acidi o solventi che potrebbero opacizzare o danneggiare lo strato protettivo.
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È possibile posare la resina sopra un pavimento in ceramica esistente?Certamente. La resina è perfetta per il restyling poiché ha uno spessore minimo (circa 3 mm). Previa preparazione del fondo con appositi primer e reti di rinforzo per coprire le fughe delle piastrelle, si ottiene una superficie uniforme.
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Il pavimento in resina è compatibile con il riscaldamento a pavimento?Sì, la resina è un eccellente conduttore termico, quindi ideale per sistemi radianti a pavimento. Per sicurezza, informa di questo aspetto l'azienda che effettuerà i lavori. In alcuni casi si possono prevedere dei componenti da introdurre tra massetto e resina, per scongiurare il rischio di fessurazioni.
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Quali sono le differenze tra resina epossidica e resina cementizia?La resina epossidica ha un aspetto moderno ed essenziale. La resina cementizia regala un look più materico dal sapore industriale, simile al calcestruzzo.